El mercado de autos usados continúa mostrando movimiento en la Argentina, con 155.753 transferencias en junio, lo que representó una suba mensual e interanual, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Sin embargo, en el acumulado del año todavía se observa una leve caída frente a 2025.
Los 10 autos usados por menos de $15.000.000 en julio
Con precios en ajuste y un mercado que sigue de cerca a los 0km, todavía hay modelos accesibles en el segmento de usados. Un repaso por los vehículos más económicos disponibles en el país.
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En este contexto, los precios comenzaron a reacomodarse y aún es posible encontrar modelos por debajo de los $15 millones, especialmente en unidades con varios años de antigüedad.
Tomando como referencia valores promedio de julio para modelos 2015, este es el ranking de los autos usados más accesibles:
- Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $7.254.000
- Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.448.000
- Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.540.000
- Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.323.000
- Renault Sandero 5p 1.6: $9.119.000
- Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.855.000
- Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.292.000
- Nissan March 5p 1.6 Active: $10.329.000
- Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.386.000
- Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.382.000
Un mercado de usados que se reacomoda
La presión de los precios de los 0km y la mayor oferta disponible obligan a los vendedores de usados a ajustar sus expectativas para concretar operaciones. En muchos casos, esto se traduce en valores más competitivos dentro del mercado.
“Los autos usados también entran a competir con la variada oferta de 0km, lo cual va provocando nuevos análisis de mercado”, señalaron desde la CCA, donde también destacaron que este proceso de ajuste puede llevar tiempo hasta alcanzar un nuevo equilibrio.
A pesar de los cambios, el Volkswagen Gol continúa siendo el modelo usado más vendido del país, impulsado por su confiabilidad, costos de mantenimiento accesibles y amplia disponibilidad de unidades.
Por su parte, dentro del segmento electrificado, el Toyota Corolla Cross se mantiene como el usado más elegido, reflejando el crecimiento progresivo de este tipo de tecnologías en el mercado local.
En un escenario donde el acceso al 0km sigue siendo más exigente, los autos usados continúan consolidándose como una alternativa clave para quienes buscan movilidad a menor costo.