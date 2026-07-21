Los 10 autos usados por menos de $15.000.000 en julio + Agregar ámbito en









Con precios en ajuste y un mercado que sigue de cerca a los 0km, todavía hay modelos accesibles en el segmento de usados. Un repaso por los vehículos más económicos disponibles en el país.

El mercado de autos usados continúa en movimiento en el país Foto: Infobae

El mercado de autos usados continúa mostrando movimiento en la Argentina, con 155.753 transferencias en junio, lo que representó una suba mensual e interanual, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Sin embargo, en el acumulado del año todavía se observa una leve caída frente a 2025.

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En este contexto, los precios comenzaron a reacomodarse y aún es posible encontrar modelos por debajo de los $15 millones, especialmente en unidades con varios años de antigüedad.

Tomando como referencia valores promedio de julio para modelos 2015, este es el ranking de los autos usados más accesibles:

Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $7.254.000 Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.448.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.540.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.323.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.119.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.855.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.292.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $10.329.000 Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.386.000 Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.382.000 Un mercado de usados que se reacomoda La presión de los precios de los 0km y la mayor oferta disponible obligan a los vendedores de usados a ajustar sus expectativas para concretar operaciones. En muchos casos, esto se traduce en valores más competitivos dentro del mercado.

“Los autos usados también entran a competir con la variada oferta de 0km, lo cual va provocando nuevos análisis de mercado”, señalaron desde la CCA, donde también destacaron que este proceso de ajuste puede llevar tiempo hasta alcanzar un nuevo equilibrio.

La presión de los precios de los 0km y la mayor oferta disponible obligan a los vendedores de usados a ajustar sus expectativas para concretar operaciones. En muchos casos, esto se traduce en valores más competitivos dentro del mercado. A pesar de los cambios, el Volkswagen Gol continúa siendo el modelo usado más vendido del país, impulsado por su confiabilidad, costos de mantenimiento accesibles y amplia disponibilidad de unidades. Por su parte, dentro del segmento electrificado, el Toyota Corolla Cross se mantiene como el usado más elegido, reflejando el crecimiento progresivo de este tipo de tecnologías en el mercado local. En un escenario donde el acceso al 0km sigue siendo más exigente, los autos usados continúan consolidándose como una alternativa clave para quienes buscan movilidad a menor costo.