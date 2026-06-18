El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración, con un crecimiento sostenido de las marcas chinas, especialmente en el segmento SUV. En paralelo, los precios de los vehículos 0 km continúan elevados, dejando cada vez menos opciones dentro del rango de entrada.
Un SUV chino se posiciona como el más accesible del segmento en la Argentina
En un contexto de precios en alza y alta competencia, el modelo se ofrece por debajo de los $30.000.000 millones y busca ganar terreno con financiamiento y equipamiento.
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En ese escenario, aparece una propuesta que busca destacarse: el JAC S2 Intelligent, un SUV compacto importado que se comercializa con un valor estimado de u$s20.000, equivalente a unos $29.000.000 al tipo de cambio oficial. Con ese posicionamiento, se convierte en uno de los pocos SUV por debajo de los $30.000.000 millones en el país.
La estrategia de la marca apunta a combinar precio competitivo, equipamiento completo y alternativas de financiación, con el objetivo de ampliar su alcance a distintos perfiles de clientes.
Stock alto y demanda más cautelosa
El lanzamiento se da en un contexto desafiante para la industria. Las automotrices enfrentan una demanda más moderada, con consumidores que analizan cada vez más sus decisiones de compra.
A esto se suma un dato clave: actualmente hay alrededor de 130.000 vehículos 0km sin vender en concesionarios, el nivel de stock más alto de los últimos años. Frente a este escenario, las marcas intensifican sus estrategias comerciales mediante promociones, créditos y planes de ahorro.
En este marco, el avance de los SUV chinos se apoya no solo en precios más competitivos, sino también en una oferta cada vez más amplia y tecnológica, que busca captar a un público que prioriza la relación precio-producto.
Con estas condiciones, modelos como el JAC S2 Intelligent intentan consolidarse como una alternativa concreta dentro de un mercado que sigue en proceso de ajuste.
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