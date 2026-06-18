Un SUV chino se posiciona como el más accesible del segmento en la Argentina

En un contexto de precios en alza y alta competencia, el modelo se ofrece por debajo de los $30.000.000 millones y busca ganar terreno con financiamiento y equipamiento.

El SUV se ubica entre los más económicos del segmento

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración , con un crecimiento sostenido de las marcas chinas, especialmente en el segmento SUV. En paralelo, los precios de los vehículos 0 km continúan elevados, dejando cada vez menos opciones dentro del rango de entrada.

En ese escenario, aparece una propuesta que busca destacarse: el JAC S2 Intelligent , un SUV compacto importado que se comercializa con un valor estimado de u$s20.000 , equivalente a unos $29.000.000 al tipo de cambio oficial . Con ese posicionamiento, se convierte en uno de los pocos SUV por debajo de los $30.000.000 millones en el país .

La estrategia de la marca apunta a combinar precio competitivo, equipamiento completo y alternativas de financiación , con el objetivo de ampliar su alcance a distintos perfiles de clientes.

El lanzamiento se da en un contexto desafiante para la industria. Las automotrices enfrentan una demanda más moderada , con consumidores que analizan cada vez más sus decisiones de compra.

El JAC S2 Intelligent, un SUV compacto importado que se comercializa con un valor estimado de u$s20.000, equivalente a unos $29.000.000 al tipo de cambio oficial.

A esto se suma un dato clave: actualmente hay alrededor de 130.000 vehículos 0km sin vender en concesionarios, el nivel de stock más alto de los últimos años. Frente a este escenario, las marcas intensifican sus estrategias comerciales mediante promociones, créditos y planes de ahorro.

En este marco, el avance de los SUV chinos se apoya no solo en precios más competitivos, sino también en una oferta cada vez más amplia y tecnológica, que busca captar a un público que prioriza la relación precio-producto.

Con estas condiciones, modelos como el JAC S2 Intelligent intentan consolidarse como una alternativa concreta dentro de un mercado que sigue en proceso de ajuste.