Venta de autos usados: junio mostró una recuperación, pero el semestre sigue en baja + Agregar ámbito en









Las transferencias crecieron más de 8% frente a mayo y al mismo mes de 2025. Sin embargo, el acumulado del año aún se mantiene por debajo del período anterior.

El mercado de usados tuvo un primer semestre en baja Foto: Infobae

El mercado de autos usados en la Argentina volvió a mostrar dinamismo en junio de 2026, con una mejora en las operaciones que consolida una recuperación en el corto plazo. A pesar de este repunte, el balance del primer semestre todavía refleja una leve caída en comparación con 2025.

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Según informó la ACARA, durante el mes se concretaron 155.753 transferencias, lo que representa una suba del 8,6% interanual. En la comparación con mayo, el crecimiento también fue significativo, con un avance del 8,2%.

El semestre de usados sigue en baja pese a la mejora mensual Más allá del buen desempeño de junio, el acumulado anual todavía no logra revertir la tendencia negativa. En los primeros seis meses del año se registraron 892.696 operaciones, lo que implica una caída del 2,9% frente al mismo período de 2025.

En los primeros seis meses del año se registraron 892.696 operaciones, lo que implica una caída del 2,9% frente al mismo período de 2025. Dentro del total mensual, los vehículos livianos volvieron a dominar el mercado con 148.496 unidades, lo que equivale al 95,3% del total, confirmando su rol central en la actividad.

Ranking: las marcas y modelos más vendidos Top 10 marcas (junio 2026):

Volkswagen — 26.496 unidades Ford — 20.614 unidades Renault — 18.029 unidades Chevrolet — 17.827 unidades Fiat — 16.272 unidades Toyota — 14.814 unidades Peugeot — 13.830 unidades Citroën — 4.795 unidades Nissan — 2.754 unidades Honda — 2.425 unidades Top 10 modelos (junio 2026): Toyota Hilux — 6.307 unidades Volkswagen Gol — 4.805 unidades Ford Ranger — 4.140 unidades Volkswagen Amarok — 4.006 unidades Volkswagen Gol Trend — 3.648 unidades Peugeot 208 — 3.460 unidades Ford EcoSport — 3.060 unidades Toyota Corolla — 3.016 unidades Ford Ka — 2.843 unidades Fiat Palio — 2.820 unidades El ranking refleja con claridad las preferencias del mercado argentino: fuerte presencia de pickups, lideradas por la Hilux, y modelos compactos históricos que siguen siendo elegidos por su confiabilidad y costos de mantenimiento. En un contexto económico desafiante, el usado continúa posicionándose como una alternativa clave, impulsado por precios más accesibles y mayor disponibilidad frente al 0km.