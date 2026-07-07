SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de julio 2026 - 08:55

Venta de autos usados: junio mostró una recuperación, pero el semestre sigue en baja

Las transferencias crecieron más de 8% frente a mayo y al mismo mes de 2025. Sin embargo, el acumulado del año aún se mantiene por debajo del período anterior.

El mercado de usados tuvo un primer semestre en baja

El mercado de usados tuvo un primer semestre en baja

Foto: Infobae

El mercado de autos usados en la Argentina volvió a mostrar dinamismo en junio de 2026, con una mejora en las operaciones que consolida una recuperación en el corto plazo. A pesar de este repunte, el balance del primer semestre todavía refleja una leve caída en comparación con 2025.

Según informó la ACARA, durante el mes se concretaron 155.753 transferencias, lo que representa una suba del 8,6% interanual. En la comparación con mayo, el crecimiento también fue significativo, con un avance del 8,2%.

Informate más

El semestre de usados sigue en baja pese a la mejora mensual

Más allá del buen desempeño de junio, el acumulado anual todavía no logra revertir la tendencia negativa. En los primeros seis meses del año se registraron 892.696 operaciones, lo que implica una caída del 2,9% frente al mismo período de 2025.

En los primeros seis meses del año se registraron 892.696 operaciones, lo que implica una caída del 2,9% frente al mismo período de 2025.

En los primeros seis meses del año se registraron 892.696 operaciones, lo que implica una caída del 2,9% frente al mismo período de 2025.

Dentro del total mensual, los vehículos livianos volvieron a dominar el mercado con 148.496 unidades, lo que equivale al 95,3% del total, confirmando su rol central en la actividad.

Ranking: las marcas y modelos más vendidos

Top 10 marcas (junio 2026):

  1. Volkswagen — 26.496 unidades
  2. Ford — 20.614 unidades
  3. Renault — 18.029 unidades
  4. Chevrolet — 17.827 unidades
  5. Fiat — 16.272 unidades
  6. Toyota — 14.814 unidades
  7. Peugeot — 13.830 unidades
  8. Citroën — 4.795 unidades
  9. Nissan — 2.754 unidades
  10. Honda — 2.425 unidades

Top 10 modelos (junio 2026):

  1. Toyota Hilux — 6.307 unidades
  2. Volkswagen Gol — 4.805 unidades
  3. Ford Ranger — 4.140 unidades
  4. Volkswagen Amarok — 4.006 unidades
  5. Volkswagen Gol Trend — 3.648 unidades
  6. Peugeot 208 — 3.460 unidades
  7. Ford EcoSport — 3.060 unidades
  8. Toyota Corolla — 3.016 unidades
  9. Ford Ka — 2.843 unidades
  10. Fiat Palio — 2.820 unidades

El ranking refleja con claridad las preferencias del mercado argentino: fuerte presencia de pickups, lideradas por la Hilux, y modelos compactos históricos que siguen siendo elegidos por su confiabilidad y costos de mantenimiento.

En un contexto económico desafiante, el usado continúa posicionándose como una alternativa clave, impulsado por precios más accesibles y mayor disponibilidad frente al 0km.

Te puede interesar

Otras noticias