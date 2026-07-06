Las automotrices refuerzan la financiación y promociones para sostener las ventas

Distintas marcas despliegan nuevas condiciones comerciales en la Argentina con foco en tasa 0% y beneficios adicionales para captar clientes en un mercado desafiante.

En un escenario marcado por la caída del mercado automotor y la retracción del consumo, las principales marcas buscan sostener el nivel de actividad con propuestas cada vez más agresivas. La financiación a tasa 0% , los precios congelados y los beneficios adicionales se convierten en herramientas clave para atraer compradores y mantener el dinamismo en los concesionarios.

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La marca del moño logró destacarse durante el primer semestre de 2026 en Argentina al mejorar su desempeño en un contexto adverso para la industria. Mientras el mercado total registró una caída cercana al 10%, la automotriz consiguió incrementar sus patentamientos y escalar posiciones dentro del ranking.

Este resultado se apoya en una política comercial agresiva, basada principalmente en planes de financiación accesibles. La compañía ofrece múltiples opciones a tasa 0% con plazos que llegan hasta 24 meses en modelos clave como Onix, Tracker y Sonic , además de alternativas con tasas competitivas y plazos más extensos.

Otro punto fuerte es la flexibilidad en el pago, incluyendo la posibilidad de comenzar a abonar las cuotas recién a los 60 días. A esto se suma el fortalecimiento del plan de ahorro, con nuevas modalidades de adjudicación para determinados modelos.

En conjunto, la estrategia apunta a facilitar el acceso al 0km con una combinación de financiación, variedad de productos y beneficios adaptados al contexto económico local.

Honda: precios congelados y foco en híbridos

Durante julio, Honda decidió mantener sin cambios los precios de toda su gama de vehículos, una medida que busca sostener la competitividad en un escenario de alta sensibilidad en los valores.

Además, la marca complementa esta decisión con promociones específicas en modelos clave, especialmente en su línea de SUVs y vehículos electrificados. Entre ellos, se destacan versiones del Civic híbrido y la CR-V, que cuentan con valores promocionales frente a meses anteriores.

En conjunto, la estrategia apunta a facilitar el acceso al 0km con una combinación de financiación, variedad de productos y beneficios adaptados al contexto económico local. Depositphotos

En paralelo, la automotriz amplió sus opciones de financiación. Ahora ofrece planes a tasa 0% con plazos de hasta 24 meses, superando las condiciones previas más limitadas. También incrementó los montos financiables, lo que mejora el acceso a unidades de mayor valor.

A estos beneficios se suman incentivos adicionales como servicios de mantenimiento sin costo y accesorios incluidos en determinados modelos, reforzando la propuesta integral para el cliente.

Renault: financiación diversificada y fuerte presencia digital

Renault encara julio con una estrategia centrada en múltiples herramientas comerciales, combinando financiación tradicional, plan de ahorro y ventas online. La marca mantiene una amplia oferta de créditos a tasa 0% en distintos plazos, principalmente a 12, 18 y 24 meses, con montos variables según el modelo.

A través de su financiera, ofrece cuotas fijas en pesos y condiciones preferenciales para una amplia gama que incluye desde autos compactos hasta utilitarios y SUVs. Además, suma alternativas con tasas reducidas para vehículos de mayor valor.

En paralelo, el plan de ahorro continúa siendo un pilar clave. Bajo el sistema conocido como Plan Rombo, se destacan beneficios como cuotas bonificadas y opciones de suscripción completamente digitales, lo que simplifica el acceso para nuevos usuarios.

Otro eje importante es el canal online, donde la marca impulsa su plataforma de e-commerce con cupos limitados y condiciones especiales de financiación. A esto se agregan promociones en servicios de mantenimiento, con descuentos escalonados y financiación sin interés.