Ferrari juega con la nostalgia: así es el "manual" que en realidad no existe

La firma italiana lanza una edición limitada con motor V12 que simula una caja manual, en un movimiento que contrasta con su apuesta eléctrica y apunta directo a sus clientes más tradicionales.

Ferrari vuelve a quedar en el centro de la escena , pero esta vez no solo por sus prestaciones, sino por una jugada que mezcla tecnología, marketing y psicología. Mientras avanza hacia la electrificación con su primer modelo cero emisiones , la marca italiana responde con una propuesta que parece mirar al pasado, aunque en realidad está completamente anclada en el futuro.

Se trata de la nueva 12Cilindri Manuale , una serie limitada que promete recuperar la experiencia de manejo clásica con palanca y pedal de embrague, pero que en esencia esconde un desarrollo completamente digital.

Detrás de la estética tradicional, Ferrari desarrolló un sistema denominado Manuale “by-wire” , que reemplaza la conexión mecánica por un conjunto de sensores, actuadores y software. En la práctica, el auto mantiene la misma caja automática de doble embrague , pero el conductor interactúa con un módulo electrónico que recrea la experiencia manual.

El detalle más llamativo es el nivel de fidelidad: el pedal de embrague ofrece resistencia realista y la palanca reproduce el clásico recorrido metálico. Pero lo más sofisticado es que el sistema simula errores humanos . Si el cambio no se realiza correctamente, aparecen tironeos, resistencia e incluso la posibilidad de “apagar” el motor.

Es decir, el conductor siente que controla un vehículo analógico, cuando en realidad cada acción se traduce en una orden digital que una computadora interpreta y ejecuta.

En la práctica, el auto mantiene la misma caja automática de doble embrague, pero el conductor interactúa con un módulo electrónico que recrea la experiencia manual.

Entre el futuro eléctrico y la nostalgia controlada

Este lanzamiento convive con el desarrollo de la Luce, el primer Ferrari 100% eléctrico, un modelo que marca un quiebre en la historia de la marca y que generó opiniones divididas entre los fanáticos.

En ese contexto, la 12Cilindri Manuale funciona como un contrapeso: un modelo que reivindica el ritual de conducción clásico, aunque lo haga a través de una simulación de altísima precisión.

Ferrari incluso llevó la propuesta al extremo al eliminar las levas detrás del volante, obligando al conductor a utilizar exclusivamente la palanca. Todo está pensado para recrear la sensación de los grandes deportivos de otra época, pero sin abandonar las ventajas de la electrónica moderna.

El lujo ahora también es una experiencia

Con un motor V12 atmosférico que entrega 830 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y supera los 340 km/h, la performance sigue siendo indiscutible. Pero el verdadero foco está en la experiencia.

Ferrari no solo vende velocidad: vende sensaciones. Y en este caso, apuesta a un concepto novedoso donde el lujo pasa por sentir algo que ya no existe, recreado de forma casi perfecta.

La paradoja es evidente. Por un lado, un eléctrico que representa el futuro pero rompe con la tradición. Por otro, un “manual” que revive el pasado, aunque sea a través de un algoritmo.

En esa tensión, la marca de Maranello demuestra que su negocio ya no es solo fabricar autos extraordinarios, sino también diseñar emociones. Incluso cuando esas emociones, en el fondo, son una ilusión cuidadosamente programada.