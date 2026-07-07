Las marcas y modelos de autos usados más vendidos en la Argentina en junio de 2026

El informe de junio confirma un liderazgo firme en la cima de la tabla, en un mercado de vehículos de segunda mano que volvió a crecer.

El segmento de autos de segunda mano en la Argentina mostró señales de recuperación en junio, pero además dejó en claro cuáles son las preferencias de los compradores. El ranking elaborado por la ACARA revela un dominio de marcas tradicionales y modelos con trayectoria, donde la confiabilidad y el costo de mantenimiento siguen siendo determinantes.

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Con 155.753 transferencias en el mes , el sector creció tanto frente a mayo como en la comparación interanual, consolidando un repunte que empieza a marcar tendencia.

El ranking de junio muestra una fuerte concentración en marcas históricas, con liderazgo claro de Volkswagen , seguida por Ford y Renault.

La diferencia entre los primeros puestos marca un dominio claro de las marcas con mayor parque circulante, lo que favorece su presencia en el mercado de segunda mano.

La diferencia entre los primeros puestos marca un dominio claro de las marcas con mayor parque circulante, lo que favorece su presencia en el mercado de segunda mano. Foto: análisisdigital

Los modelos usados más vendidos

En cuanto a los vehículos, el liderazgo vuelve a estar en manos de la pick up Toyota Hilux, un clásico del mercado argentino que mantiene su vigencia tanto en el trabajo como en el uso particular.

Top 10 modelos más vendidos (junio 2026):

Toyota Hilux — 6.307 unidades Volkswagen Gol — 4.805 unidades Ford Ranger — 4.140 unidades Volkswagen Amarok — 4.006 unidades Volkswagen Gol Trend — 3.648 unidades Peugeot 208 — 3.460 unidades Ford EcoSport — 3.060 unidades Toyota Corolla — 3.016 unidades Ford Ka — 2.843 unidades Fiat Palio — 2.820 unidades

Claves del mercado: pick ups y compactos dominan

El ranking deja en evidencia dos grandes tendencias: por un lado, la fuerte presencia de pick ups, con tres modelos dentro del top 4; por otro, la vigencia de autos compactos históricos, que siguen siendo elegidos por su accesibilidad.

En un contexto donde el 0km aún presenta restricciones de precio y oferta, el mercado de usados continúa siendo una alternativa central para los argentinos, apoyado en modelos confiables, conocidos y de fácil reventa.