El segmento de autos de segunda mano en la Argentina mostró señales de recuperación en junio, pero además dejó en claro cuáles son las preferencias de los compradores. El ranking elaborado por la ACARA revela un dominio de marcas tradicionales y modelos con trayectoria, donde la confiabilidad y el costo de mantenimiento siguen siendo determinantes.
Las marcas y modelos de autos usados más vendidos en la Argentina en junio de 2026
El informe de junio confirma un liderazgo firme en la cima de la tabla, en un mercado de vehículos de segunda mano que volvió a crecer.
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Con 155.753 transferencias en el mes, el sector creció tanto frente a mayo como en la comparación interanual, consolidando un repunte que empieza a marcar tendencia.
Las marcas más elegidas del mercado de usados
El ranking de junio muestra una fuerte concentración en marcas históricas, con liderazgo claro de Volkswagen, seguida por Ford y Renault.
Top 10 marcas más vendidas (junio 2026):
- Volkswagen — 26.496 unidades
- Ford — 20.614 unidades
- Renault — 18.029 unidades
- Chevrolet — 17.827 unidades
- Fiat — 16.272 unidades
- Toyota — 14.814 unidades
- Peugeot — 13.830 unidades
- Citroën — 4.795 unidades
- Nissan — 2.754 unidades
- Honda — 2.425 unidades
La diferencia entre los primeros puestos marca un dominio claro de las marcas con mayor parque circulante, lo que favorece su presencia en el mercado de segunda mano.
Los modelos usados más vendidos
En cuanto a los vehículos, el liderazgo vuelve a estar en manos de la pick up Toyota Hilux, un clásico del mercado argentino que mantiene su vigencia tanto en el trabajo como en el uso particular.
Top 10 modelos más vendidos (junio 2026):
- Toyota Hilux — 6.307 unidades
- Volkswagen Gol — 4.805 unidades
- Ford Ranger — 4.140 unidades
- Volkswagen Amarok — 4.006 unidades
- Volkswagen Gol Trend — 3.648 unidades
- Peugeot 208 — 3.460 unidades
- Ford EcoSport — 3.060 unidades
- Toyota Corolla — 3.016 unidades
- Ford Ka — 2.843 unidades
- Fiat Palio — 2.820 unidades
Claves del mercado: pick ups y compactos dominan
El ranking deja en evidencia dos grandes tendencias: por un lado, la fuerte presencia de pick ups, con tres modelos dentro del top 4; por otro, la vigencia de autos compactos históricos, que siguen siendo elegidos por su accesibilidad.
En un contexto donde el 0km aún presenta restricciones de precio y oferta, el mercado de usados continúa siendo una alternativa central para los argentinos, apoyado en modelos confiables, conocidos y de fácil reventa.