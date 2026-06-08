Los autos que más duran: los vehículos con más chances de superar los 400.000 kilómetros + Agregar ámbito en









Un informe por sobre más de 174 millones de vehículos identificó cuáles son las automotrices con mayores probabilidad de alcanzar esa cifra.

Un reciente estudio confirmó cuáles son las automotrices más resistentes del mercado

En la industria automotriz, la durabilidad sigue siendo uno de los factores más valorados por los conductores a la hora de elegir un vehículo.

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En ese contexto, un reciente estudio de la firma especializada iSeeCars analizó millones de unidades en circulación para determinar qué fabricantes ofrecen las mayores posibilidades de alcanzar recorridos extremadamente elevados sin comprometer su funcionamiento.

Los resultados muestran un claro liderazgo de Toyota, cuyos modelos registran un 17,8% de probabilidades de llegar o superar los 400.000 kilómetros, una cifra que se ubica muy por encima del promedio general de la industria, estimado en apenas 4,8%.

Detrás aparecen otras marcas reconocidas por su confiabilidad mecánica. Lexus ocupa el segundo lugar con un 12,8%, mientras que Honda alcanza un 10,8%. También se destacan Acura y GMC, que completan los primeros puestos de la clasificación.

Tesla rompe los prejuicios sobre la vida útil de los autos eléctricos La gran novedad del informe es la presencia de Tesla entre las marcas más resistentes del mercado. La compañía estadounidense alcanzó un 4,6% de probabilidades de superar los 400.000 kilómetros, ubicándose por delante de fabricantes históricos del segmento premium.

El resultado cobra relevancia porque desafía una de las principales dudas que aún existen sobre los vehículos eléctricos: la durabilidad de sus baterías. Según los especialistas, la arquitectura mecánica simplificada de estos modelos juega a su favor, ya que cuentan con menos piezas sujetas al desgaste habitual de un motor de combustión. model y tesla La gran novedad del informe es la presencia de Tesla entre las marcas más resistentes del mercado. La compañía estadounidense alcanzó un 4,6% de probabilidades de superar los 400.000 kilómetros, ubicándose por delante de fabricantes históricos del segmento premium. La ausencia de elementos como sistemas de inyección, embragues, cajas de cambios complejas o correas de distribución reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento a largo plazo. Aunque las baterías continúan siendo componentes costosos, los avances tecnológicos han permitido extender significativamente su vida útil. De hecho, algunos casos extremos demuestran el potencial de esta tecnología. Uno de los más conocidos es el de un Tesla Model S que logró recorrer más de 1,9 millones de kilómetros, aunque requirió reemplazos de baterías y motores eléctricos durante su vida útil. El estudio también dejó resultados llamativos entre las marcas premium europeas. Mientras Lexus lidera cómodamente este segmento, fabricantes como Mercedes-Benz, BMW, Audi y Porsche obtuvieron porcentajes considerablemente más bajos en cuanto a posibilidades de alcanzar los 400.000 kilómetros. Para los analistas, estas conclusiones reflejan una tendencia cada vez más clara: la confiabilidad ya no es un atributo exclusivo de los motores tradicionales. Con la evolución de las baterías y los sistemas eléctricos, los vehículos de nueva generación comienzan a competir de igual a igual con las marcas históricamente reconocidas por su durabilidad.