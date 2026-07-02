Los vehículos híbridos y eléctricos ya ganan peso y superan el 15% del mercado + Agregar ámbito en









Impulsados por beneficios fiscales y mayor oferta, los autos de este segmento alcanzaron su mejor semestre en la Argentina.

Los autos eléctricos ganan terreno en el país Depositphotos

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación marcada por el avance de las tecnologías electrificadas. En los primeros seis meses del año, la suma de vehículos híbridos y eléctricos logró superar el 15% del total de patentamientos, consolidando un crecimiento sostenido y alcanzando un récord histórico.

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El impulso no llega solo por una mayor demanda, sino también por un contexto favorable. La reducción de impuestos, la flexibilización en las importaciones y un cupo anual de unidades sin arancel generaron condiciones para que más modelos ingresen al país y amplíen la oferta disponible.

Los híbridos lideran el crecimiento Aunque muchas veces se agrupan bajo el mismo concepto, el verdadero motor de esta expansión son los vehículos híbridos, que concentran la mayor parte de las ventas. Solo en junio se patentaron más de 6.400 unidades, representando cerca del 14% del mercado mensual, mientras que los eléctricos puros aún tienen una participación menor.

En ese escenario, Toyota se mantiene como protagonista entre las marcas, seguida de cerca por BYD, que ganó terreno con una gama cada vez más amplia. También aparecen jugadores como Ford, Chery y BAIC, que consolidan la diversidad de la oferta.

Por modelos, el liderazgo lo sostiene el Ford Territory, seguido por el Toyota Corolla Cross y el BYD Atto 2, en un ranking dominado por SUV con diferentes niveles de electrificación. Por modelos, el liderazgo lo sostiene el Ford Territory, seguido por el Toyota Corolla Cross y el BYD Atto 2, en un ranking dominado por SUV con diferentes niveles de electrificación.

El crecimiento también refleja un cambio de perfil en el mercado: los usuarios empiezan a valorar eficiencia, menor consumo y nuevas tecnologías, mientras las automotrices aceleran su estrategia para no quedar relegadas en una transición que ya es global.