El mercado de vehículos eléctricos cerró junio con 865 unidades patentadas, consolidando un nicho en expansión dentro del sector automotor.
Los autos eléctricos avanzan en el país: fuerte dominio en ventas y un líder indiscutido
El segmento 100% a batería sigue creciendo con una clara concentración en pocas marcas y modelos, que explican la mayor parte de los patentamientos del mes.
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El ranking muestra una alta concentración de ventas, tanto por marcas como por modelos, con un claro predominio de fabricantes asiáticos.
Ranking de marcas eléctricas en junio
- BYD – 604 unidades
- BAIC – 106 unidades
- Chevrolet – 51 unidades
- Arcfox – 34 unidades
- JMEV – 21 unidades
- Volvo – 14 unidades
- Geely – 12 unidades
- Great Wall – 4 unidades
- JAC Motors – 3 unidades
- XEV – 3 unidades
Modelos eléctricos más vendidos del mes
El ranking por modelos confirma el liderazgo absoluto de un vehículo urbano que concentra más de la mitad de las ventas del segmento:
- BYD Dolphin Mini – 481 unidades
- BYD Yuan Pro – 123 unidades
- BAIC EU5 – 106 unidades
- Chevrolet Spark EV – 51 unidades
- JMEV Easy 3 – 21 unidades
- Arcfox T1 – 21 unidades
- Geely EX5 – 12 unidades
- Volvo EX30 – 12 unidades
- Arcfox T5 – 9 unidades
- Great Wall Ora 03 – 4 unidades
El análisis del ranking deja en evidencia que BYD domina ampliamente el segmento, tanto en marcas como en modelos, impulsando la expansión de los eléctricos en el mercado local.
Al mismo tiempo, la diversidad de propuestas empieza a crecer, anticipando una competencia cada vez más intensa en los próximos meses.