Los autos eléctricos avanzan en el país: fuerte dominio en ventas y un líder indiscutido + Agregar ámbito en









El segmento 100% a batería sigue creciendo con una clara concentración en pocas marcas y modelos, que explican la mayor parte de los patentamientos del mes.

Dolphin Mini, el vehículo eléctrico más elegido en el país

El mercado de vehículos eléctricos cerró junio con 865 unidades patentadas, consolidando un nicho en expansión dentro del sector automotor.

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El ranking muestra una alta concentración de ventas, tanto por marcas como por modelos, con un claro predominio de fabricantes asiáticos.

Ranking de marcas eléctricas en junio BYD – 604 unidades BAIC – 106 unidades Chevrolet – 51 unidades Arcfox – 34 unidades JMEV – 21 unidades Volvo – 14 unidades Geely – 12 unidades Great Wall – 4 unidades JAC Motors – 3 unidades XEV – 3 unidades Modelos eléctricos más vendidos del mes El ranking por modelos confirma el liderazgo absoluto de un vehículo urbano que concentra más de la mitad de las ventas del segmento:

BYD Dolphin Mini – 481 unidades BYD Yuan Pro – 123 unidades BAIC EU5 – 106 unidades Chevrolet Spark EV – 51 unidades JMEV Easy 3 – 21 unidades Arcfox T1 – 21 unidades Geely EX5 – 12 unidades Volvo EX30 – 12 unidades Arcfox T5 – 9 unidades Great Wall Ora 03 – 4 unidades BYD Yuan Pro se mantiene segundo en el ranking, confirmando el fuerte dominio de la marca china en el mercado automotor nacional. El análisis del ranking deja en evidencia que BYD domina ampliamente el segmento, tanto en marcas como en modelos, impulsando la expansión de los eléctricos en el mercado local.

Al mismo tiempo, la diversidad de propuestas empieza a crecer, anticipando una competencia cada vez más intensa en los próximos meses.