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1 de julio 2026 - 10:50

Los autos eléctricos avanzan en el país: fuerte dominio en ventas y un líder indiscutido

El segmento 100% a batería sigue creciendo con una clara concentración en pocas marcas y modelos, que explican la mayor parte de los patentamientos del mes.

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Dolphin Mini, el vehículo eléctrico más elegido en el país 

El mercado de vehículos eléctricos cerró junio con 865 unidades patentadas, consolidando un nicho en expansión dentro del sector automotor.

El ranking muestra una alta concentración de ventas, tanto por marcas como por modelos, con un claro predominio de fabricantes asiáticos.

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Ranking de marcas eléctricas en junio

  1. BYD604 unidades
  2. BAIC106 unidades
  3. Chevrolet51 unidades
  4. Arcfox34 unidades
  5. JMEV21 unidades
  6. Volvo14 unidades
  7. Geely12 unidades
  8. Great Wall4 unidades
  9. JAC Motors3 unidades
  10. XEV3 unidades

Modelos eléctricos más vendidos del mes

El ranking por modelos confirma el liderazgo absoluto de un vehículo urbano que concentra más de la mitad de las ventas del segmento:

  1. BYD Dolphin Mini481 unidades
  2. BYD Yuan Pro123 unidades
  3. BAIC EU5106 unidades
  4. Chevrolet Spark EV51 unidades
  5. JMEV Easy 321 unidades
  6. Arcfox T121 unidades
  7. Geely EX512 unidades
  8. Volvo EX3012 unidades
  9. Arcfox T59 unidades
  10. Great Wall Ora 034 unidades
BYD Yuan Pro se mantiene segundo en el ranking, confirmando el fuerte dominio de la marca china en el mercado automotor nacional.

BYD Yuan Pro se mantiene segundo en el ranking, confirmando el fuerte dominio de la marca china en el mercado automotor nacional.

El análisis del ranking deja en evidencia que BYD domina ampliamente el segmento, tanto en marcas como en modelos, impulsando la expansión de los eléctricos en el mercado local.

Al mismo tiempo, la diversidad de propuestas empieza a crecer, anticipando una competencia cada vez más intensa en los próximos meses.

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