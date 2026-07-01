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1 de julio 2026 - 10:13

Los híbridos aceleran en la Argentina: cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos de junio

El mercado de vehículos en este segmento consolida su crecimiento con una oferta cada vez más diversa y un claro dominio en ventas por parte de pocos jugadores.

Ford domina el segmento con Territory&nbsp;

Ford domina el segmento con Territory 

El segmento de vehículos híbridos continúa ganando protagonismo en la Argentina y cerró junio con 6.479 unidades patentadas, reflejando un mercado en expansión y cada vez más competitivo.

Top 10 marcas híbridas en junio

  1. Toyota1.342 unidades
  2. BYD1.136 unidades
  3. Ford850 unidades
  4. Chery643 unidades
  5. BAIC382 unidades
  6. Haval366 unidades
  7. MG340 unidades
  8. Chevrolet327 unidades
  9. Mercedes-Benz204 unidades
  10. Changan193 unidades

Modelos híbridos más vendidos del mes

El ranking por modelos muestra una fuerte concentración en SUV y crossovers, que dominan claramente la preferencia del público:

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  1. Ford Territory836 unidades
  2. Toyota Corolla Cross558 unidades
  3. BYD Atto 2523 unidades
  4. Toyota Yaris Cross512 unidades
  5. BYD Song Pro472 unidades
  6. Chery Tiggo 7411 unidades
  7. BAIC BJ30378 unidades
  8. Chevrolet Captiva327 unidades
  9. Haval Jolion216 unidades
  10. Chery Tiggo 4208 unidades
El Toyota Corolla Cross se mantiene en el top de los más vendidos.

El Toyota Corolla Cross se mantiene en el top de los más vendidos.

El análisis del ranking confirma que los SUV híbridos dominan el mercado, mientras que marcas tradicionales conviven con nuevos jugadores que ganan terreno rápidamente. La competencia se intensifica en un segmento que se perfila como uno de los grandes protagonistas de la transición hacia la electrificación.

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