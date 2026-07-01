Los híbridos aceleran en la Argentina: cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos de junio + Agregar ámbito en









El mercado de vehículos en este segmento consolida su crecimiento con una oferta cada vez más diversa y un claro dominio en ventas por parte de pocos jugadores.

Ford domina el segmento con Territory

El segmento de vehículos híbridos continúa ganando protagonismo en la Argentina y cerró junio con 6.479 unidades patentadas, reflejando un mercado en expansión y cada vez más competitivo.

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Top 10 marcas híbridas en junio Toyota – 1.342 unidades BYD – 1.136 unidades Ford – 850 unidades Chery – 643 unidades BAIC – 382 unidades Haval – 366 unidades MG – 340 unidades Chevrolet – 327 unidades Mercedes-Benz – 204 unidades Changan – 193 unidades Modelos híbridos más vendidos del mes El ranking por modelos muestra una fuerte concentración en SUV y crossovers, que dominan claramente la preferencia del público:

Ford Territory – 836 unidades Toyota Corolla Cross – 558 unidades BYD Atto 2 – 523 unidades Toyota Yaris Cross – 512 unidades BYD Song Pro – 472 unidades Chery Tiggo 7 – 411 unidades BAIC BJ30 – 378 unidades Chevrolet Captiva – 327 unidades Haval Jolion – 216 unidades Chery Tiggo 4 – 208 unidades El Toyota Corolla Cross se mantiene en el top de los más vendidos. El análisis del ranking confirma que los SUV híbridos dominan el mercado, mientras que marcas tradicionales conviven con nuevos jugadores que ganan terreno rápidamente. La competencia se intensifica en un segmento que se perfila como uno de los grandes protagonistas de la transición hacia la electrificación.