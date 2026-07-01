El segmento de vehículos híbridos continúa ganando protagonismo en la Argentina y cerró junio con 6.479 unidades patentadas, reflejando un mercado en expansión y cada vez más competitivo.
Los híbridos aceleran en la Argentina: cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos de junio
El mercado de vehículos en este segmento consolida su crecimiento con una oferta cada vez más diversa y un claro dominio en ventas por parte de pocos jugadores.
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Los autos eléctricos avanzan en el país: fuerte dominio en ventas y un líder indiscutido
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Los 10 autos más vendidos de junio
Top 10 marcas híbridas en junio
- Toyota – 1.342 unidades
- BYD – 1.136 unidades
- Ford – 850 unidades
- Chery – 643 unidades
- BAIC – 382 unidades
- Haval – 366 unidades
- MG – 340 unidades
- Chevrolet – 327 unidades
- Mercedes-Benz – 204 unidades
- Changan – 193 unidades
Modelos híbridos más vendidos del mes
El ranking por modelos muestra una fuerte concentración en SUV y crossovers, que dominan claramente la preferencia del público:
- Ford Territory – 836 unidades
- Toyota Corolla Cross – 558 unidades
- BYD Atto 2 – 523 unidades
- Toyota Yaris Cross – 512 unidades
- BYD Song Pro – 472 unidades
- Chery Tiggo 7 – 411 unidades
- BAIC BJ30 – 378 unidades
- Chevrolet Captiva – 327 unidades
- Haval Jolion – 216 unidades
- Chery Tiggo 4 – 208 unidades
El análisis del ranking confirma que los SUV híbridos dominan el mercado, mientras que marcas tradicionales conviven con nuevos jugadores que ganan terreno rápidamente. La competencia se intensifica en un segmento que se perfila como uno de los grandes protagonistas de la transición hacia la electrificación.