Wall Street cambia de tendencia y baja tras el mal dato del empleo que podría modificar la política de tasas de la Fed + Agregar ámbito en









El débil reporte laboral podría dar un giro las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

Un mercado laboral menos dinámico podría reducir la necesidad de mantener una política de tasas de interés más restrictiva. Robb Miller

Los tres principales índices de Wall Street que subía ante mal datos de empleo que fueron leídos por el mercado como la oportunidad que tiene la Fed para dar marcha atrás a su política de tasas alta por más tiempo. Sin embargo, a mitad de rueda los principales índices cambiaron de tenencia: el Dow Jones sube 0,5%, mientras que el S&P 500 cae 0,5% y el Nasdaq se desploma 1,3%.

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Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas aumentaron apenas en 57.000 puestos en junio. La cifra quedó muy por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a la creación de 113.000 empleos, y supone un fuerte descenso frente a los 172.000 puestos generados el mes anterior.

Pese a la fuerte moderación en la creación total de empleo, la tasa de desempleo estadounidense bajó inesperadamente al 4,2%, una ligera mejora frente al 4,3% registrado en mayo.

Expertos del mercado sostienen que en la jornada previa hubo una rotación de carteras. "El capital salió de semiconductores y fue hacia comunicaciones y financieras, los dos sectores que sostuvieron la performance del mercado en la jornada", detalló MNH.

El mercado vuelve a centrarse en la Reserva Federal El débil reporte laboral podría modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

Un mercado laboral menos dinámico podría reducir la necesidad de mantener una política de tasas de interés más restrictiva, aunque el banco central seguirá equilibrando los riesgos para el empleo con la evolución de la inflación. Anteriormente, Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, había dicho durante su participación del Foro del BCE que la inflación continúa siendo la prioridad institucional sin concesiones. "Los precios están demasiado altos", dijo y declinó dar cualquier señal sobre la decisión de julio. El FOMC se reunirá en seis semanas.

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