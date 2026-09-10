Un joven se declaró culpable del mayor robo de bitcoins de EEUU por u$s240 millones

Se trata de Malone Lam, oriundo de Singapur y residente actual de EEUU. En su declaración, detalló que junto a sus amigos se hizo pasar por representantes de Google y Gemini para manipular a su víctima y lograr acceder a más de 4.000 bitcoins.

Entre las compras del principal culpable se encontraban un reloj de u$s 2 millones y más de 30 automóviles, incluyendo Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados.

Un joven de 22 años de EEUU se declaró culpable de un robo de bitcoins por un valor de u$s 240 millones , uno de los mayores en la historia del país. La pena máxima es de 20 años de prisión tras declararse culpable de un cargo federal de conspiración para delinquir.

Se trata de Malone Lam, un joven procedente de Singapur que llegó a EEUU y dejó la escuela en octavo grado, quien detalló que se alió con unos amigos para robarle a un residente de Washington.

La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly no programó de inmediato la audiencia de sentencia de Lam en Washington. Según los fiscales, Lam era organizador de una red de jóvenes que llevaron a cabo una serie de estafas con criptomonedas a partir de 2023.

Lam es uno de los 18 acusados en el caso y el undécimo en declararse culpable, pero su condena representa un importante avance para la investigación del Departamento de Justicia . En agosto de 2024, el joven y otros utilizaron técnicas de “ingeniería social” para estafar a otro hombre de Washington y robarle bitcoins por valor de más de u$s 245 millones.

Según los fiscales, dos de los presuntos cómplices de Lam se hicieron pasar por representantes de Google y del exchange de criptomonedas Gemini para manipular al hombre y conseguir que les diera acceso a su Google Drive y revelara los códigos de seguridad que permitieron sustraer más de 4.100 bitcoins .

Así, Lam ayudó a blanquear y convertir criptomonedas robadas en efectivo, que utilizó para comprar una flota de coches deportivos, alquilar mansiones en Miami y gastar millones en clubes nocturnos, incluyendo u$s 569.000 en una sola noche en un club de Los Ángeles.

Dos de los presuntos cómplices de Lam se hicieron pasar por representantes de Google y del exchange de criptomonedas Gemini para manipular al hombre. BBC

El derroche de dinero duró un mes antes de que agentes del FBI arrestaran a Lam en Miami. Un agente de la ley fuera de servicio le había avisado a Lam que las autoridades estaban de camino para arrestarlo, según la acusación.

“Siempre hablábamos de cómo sería si yo cayera en prisión, pero nunca pensamos que sería algo tan descabellado”, declaró Lam a sus socios desde la cárcel en una llamada grabada, según su acusación formal. Entre las compras de Lam se encontraban un reloj de u$s 2 millones y más de 30 automóviles, incluyendo Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados.

Bitcoin cae y lucha por sostener los u$s77.000 en un mercado atravesado por la incertidumbre

El rojo se impone este jueves en el ecosistema cripto, golpeado por dos factores adversos en los mercados tradicionales. El primero es que el petróleo en su nivel más alto en meses, debido al recucrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. El segundo es que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — termómetro de la economía global — se encuentran en su nivel más alto en años.

Bitcoin (BTC) cede cerca de 1,4% y defiende con dificultad el nivel de los u$s77.600, mientras que Ethereum (ETH) perfora los u$s2.500. El grueso de las altcoins acompaña la caída, con la excepción de algunos tokens como Monero (XMR), que logran mantenerse en terreno positivo.

Según datos de la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, la demanda institucional "también muestra señales de cautela", con los ETFs spot de Bitcoin registrando salidas de alrededor de u$s120 millones el miércoles, después de aproximadamente u$s46 millones el día anterior.