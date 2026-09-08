Cuatro cuadros valuados en más de u$s10 millones fueron robados en un museo de Francia

Se trata del pintor Pierre-Auguste Renoir, cuyas obras son las últimas de gran valor en ser hurtadas en el último tiempo en Europa. Las autoridades advirtieron que dos de los cuadros fueron dejados en el jardín del museo mientras faltan otros dos pintados entre el siglo XIX y XX.

Una de las obras que faltan es Jeune fille au puits (1886).

Cuatro cuadros del artista impresionista Pierre-Auguste Renoir fueron robados esta mañana del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, ubicado en el sur de Francia . Todo comenzó cuando dos ladrones irrumpieron "bien informados", indicaron las autoridades; sin embargo, dejaron caer dos de los cuadros en el jardín de la institución al huir. Cada obra está valuada en más de u$s10 millones.

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Las obras son algunas de las últimas de gran valor en haber sido hurtadas en el último tiempo en Europa, lo que llevó a las autoridades a poner en la mira la seguridad del arte en galerías y museos. Cada obra está valuada en 9 millones de euros (u$s10,4 millones).

Según el alcalde local, las cámaras de seguridad captaron a los ladrones entrando en los jardines del museo Renoir tras cortar una valla antes de derribar las estructuras que sostenían los marcos de los cuadros.

La alarma se disparó a las 05:48 y la policía llegó al lugar en cinco minutos, explicó Masson, añadiendo que los ladrones huyeron al oír las alarmas de seguridad. Posteriormente, declaró a los periodistas que los criminales parecían estar "bien equipados e informados".

"Llevaban cascos, guantes y equipo de combate" junto a "un cuchillo eléctrico y una sierra para metales", añadió. El alcalde sostuvo que dos cuadros habían sido "abandonados" en los jardines y que ya fueron recuperados.

Otro de los cuadros que faltan es Madame Colonna Romano, pintado en 1910). La alarma se disparó a las 05:48 y la policía llegó al lugar en cinco minutos. Musée Renoir

Los dos cuadros que aún faltan son:

Retrato de Madame Colonna Romano (1910);

Jeune fille au puits (1886);

Y las dos piezas que se recuperaron son:

Retrato de Madame Pichon (1895);

Coco Lisant (1905);

El Museo Renoir alberga 12 obras de arte del famoso pintor. Inaugurada en 1960, fue la última casa de Renoir antes de su muerte en 1919 y también alberga muchos objetos que le pertenecieron, como su caballete y su silla de ruedas, fotografías y cartas personales.

"Más allá de Cagnes-sur-Mer, este incidente debería servir de advertencia sobre la protección de nuestros museos, que ahora se enfrentan a una nueva forma de delincuencia organizada que tiene como objetivo las obras de arte", advirtió el alcalde francés de la localidad.

Así, Masson hizo un llamamiento al gobierno francés para que proporcione más apoyo financiero a las zonas locales y a los museos con el fin de proteger las obras de arte de "criminales cada vez más organizados y decididos".

Masson hizo un llamamiento al gobierno francés para que proporcione más apoyo financiero a las zonas locales. Le Temps

Reabrió la Torre Eiffel tras una huelga por discriminación contra trabajadoras

La Torre Eiffel reabrió este martes después de permanecer cerrada durante una jornada por una huelga de sus trabajadores, que denunciaron la exclusión de empleadas durante la visita de una delegación del movimiento religioso hindú BAPS. La organización pidió disculpas por el episodio, mientras las autoridades de París anunciaron una investigación.

El conflicto comenzó por las instrucciones impartidas al personal durante la visita que la organización Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) realizó el sábado. Según el sindicato CGT, las trabajadoras fueron apartadas, reemplazadas e invisibilizadas debido a su sexo.

El personal denunció que algunas mujeres debieron abandonar sus puestos y permanecer en salas apartadas. En determinados sectores fueron reemplazadas por hombres y, además, todas las empleadas recibieron la indicación de no atravesar determinadas zonas mientras permaneciera allí la delegación.