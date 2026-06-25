Mercado automotor: cuáles son los autos importados más vendidos en Argentina y por qué Brasil sigue liderando + Agregar ámbito en









Aunque la irrupción de las automotrices orientales acapara la atención del sector, el grueso de los vehículos extranjeros patentados en el país proviene del principal socio del Mercosur. Los motivos detrás de un negocio histórico y los cambios arancelarios que reconfiguran la oferta.

Los autos importados se mantienen activos en el mercado nacional Mariano Fuchila

La fisonomía de las calles argentinas experimenta una transformación acelerada impulsada por la globalización. Sin embargo, detrás del reciente fenómeno de las automotrices chinas, la estadística histórica mantiene inalterable una realidad estructural: los autos importados más vendidos en la Argentina provienen de Brasil.

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Desde la perspectiva técnica, los modelos del país vecino se equiparan a los que arriban desde México, Europa o Japón, con la sutil diferencia de que son comercializados por las terminales con terminales locales y no por representantes independientes. Esto derriba un viejo prejuicio de la clase media: lejos de asociarse exclusivamente con la alta gama o el lujo sofisticado, la mayoría de los autos más económicos del mercado local son importados de origen brasileño.

De hecho, al revisar el ranking de los vehículos más accesibles, la presencia nacional es sumamente acotada. La producción local en este segmento se reduce a apenas cuatro exponentes: Fiat Cronos, Peugeot 208, Peugeot 2008 y Chevrolet Tracker. El resto del universo compuesto por hatchbacks, sedanes y SUV de entrada de gama cruza la frontera desde las plantas industriales del principal socio comercial.

El pacto de exención arancelaria y el nuevo despliegue de las automotrices asiáticas Este esquema de abastecimiento se remonta a 1991, año de la fundación del Mercosur. El convenio de reciprocidad económica estipula que el intercambio bilateral de vehículos está exento del arancel de importación, mientras que se penaliza con un gravamen del 35% a los productos extra zona. Esta protección arancelaria moldeó la especialización fabril de la región: Argentina se consolidó en la fabricación de utilitarios, pick ups con chasis y vehículos de gama media, mientras que Brasil monopolizó la escala en autos compactos.

Autos Importados Desde la perspectiva técnica, los modelos del país vecino se equiparan a los que arriban desde México, Europa o Japón, con la sutil diferencia de que son comercializados por las terminales con terminales locales y no por representantes independientes. Mariano Fuchila

Durante 2025, este bloque regional llegó a concentrar un aplastante 88% de los patentamientos totales. No obstante, el escenario en 2026 muestra un quiebre de tendencia radical debido a las políticas de apertura económica promovidas por el Gobierno Nacional, que incluyeron la eliminación del Impuesto PAIS y la flexibilización de los impuestos internos. El verdadero catalizador del cambio es el nuevo programa oficial que autoriza el ingreso de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos anuales con arancel 0%, anulando el histórico tope del 35% para el origen extra zona. Los resultados comerciales son contundentes: Evolución del mercado: Las automotrices agrupadas en Cidoa (Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automóviles) alcanzaron en mayo una participación del 15,4% del total de patentamientos , consolidando un volumen de 6.293 unidades .

El avance de las marcas chinas: De las 10 firmas importadoras con mayor volumen de facturación, 7 son de origen chino , 2 de Corea del Sur y una de Alemania . El abanico global de operadores independientes en el país ya contabiliza 24 automotrices de China , seguidas por delegaciones de Japón , Alemania , Corea , Suecia , Inglaterra e Italia .

El podio de ventas: La corporación BYD lideró el ranking con 1.701 unidades (27,03% de la cuota de importadores puros), seguida por BAIC con 669 patentamientos (10,63%) y Chery con 573 vehículos (9,11%). En el segmento tradicional, las coreanas Hyundai (523 unidades) y Kia (320 unidades) mantienen su vigencia junto al desempeño de la alemana BMW, que registró 344 operaciones en el mes.