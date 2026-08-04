Las importaciones vía courier de ropa, electro y juguetes ya equivalen al 40% de lo que venden los shoppings

La modalidad courier alcanzó u$s125 millones en junio de 2026, con un alza interanual del 73,8%. Sectores como indumentaria y electrónica local sufren caídas de producción y pérdida de empleos formales.

Las importaciones al país vía courier alcanzaron marcas históricas y representan aproximadamente un 40% del total comerciado e n rubros como indumentaria, elementos deportivos, electrónica, muebles, artículos de decoración y juguetes en los más de 70 shoppings monitoreados por el Indec.

El reporte surge de la consultora Analytica bajo el nombre “En Foco Consumo puerta a puerta”. El estudio resalta que la proporción era menor al 10% en el año 2024 , mientras que para junio de 2026 esta modalidad de envío logró un pico histórico al mover u$s125 millones.

Esto implica que el volumen invertido en importaciones mediante servicios courier, el sistema que facilita adquirir productos en plataformas de comercio electrónico con entrega aérea a domicilio, como Shein o Temu, alcanza actualmente el 40% de las ventas registradas en centros comerciales para rubros puntuales como vestimenta, mobiliario y elementos decorativos, entre otros.

Cabe subrayar que el canal vía courier marcó además un máximo en junio de 2026 y acumuló u$s643 millones en el primer semestre.

El estudio de Analytica indica que en el primer semestre se registró una suba de 104,2% en esta modalidad de compra de bienes de consumo del exterior frente al mismo período del año pasado. Solo en el mes de junio, el incremento interanual fue de 73,8% y superó el pico previo de u$s118 millones de abril.

Desde una perspectiva macroeconómica, el impacto de este fenómeno continúa siendo moderado. Durante el mes de junio, estas operaciones constituyeron un 1,8% del volumen global de importaciones y representaron el 13,5% del total correspondiente a bienes de consumo.

El crecimiento de la modalidad courier

Los especialistas atribuyen esta aceleración a la firmeza del tipo de cambio, la mejora de los sueldos calculados en dólares y la flexibilización comercial. En el período de noviembre a mayo, la remuneración formal del sector privado experimentó un alza del 21,4% en dólares, si bien en términos de poder adquisitivo real arrastra un descenso acumulado del 3,6% desde septiembre.

Recientemente, el Poder Ejecutivo aceleró la simplificación del régimen para las compras puerta a puerta. De este modo, alineó los requisitos de Correo Argentino con los de las empresas privadas de mensajería y amplió la exención impositiva de u$s50 a u$s400 por paquete (hasta un máximo de cinco envíos anuales), conservando el tope de u$s3.000 mediante pago de arancel.

Se incrementó un 641% en dos años la importación vía courier.

Ese cambio se sumó a una tendencia que ya venía en alza desde la flexibilización de mediados de noviembre de 2024. Al comparar con junio de ese mismo año, las importaciones vía courier se dispararon un 641,5%.

El impacto sobre el comercio tradicional

El análisis subrayó que el comercio electrónico internacional absorbe una porción de la demanda previamente afectada por la falta de repunte en los salarios reales y la contracción del crédito minorista.

La combinación de dichas variables contribuye a fundamentar el retroceso comercial de estos rubros en grandes centros de compras y cadenas de supermercados. Durante los primeros cinco meses de 2026, la facturación de los shoppings cayó un 4,8% en relación con 2025 y un 12,3% respecto a 2023; por su parte, los supermercados registraron mermas del 5,2% y del 23,5% para los mismos períodos comparativos.

Asimismo, el informe advirtió que sería incorrecto atribuir ese deterioro solo al courier. La debilidad de la demanda interna sigue como principal condicionante del comercio y este canal opera como un factor adicional de competencia en algunos segmentos.

Importaciones courier: Representan el 40% del consumo en indumentaria, electrónicos y juguetes en shoppings.

A nivel agregado, el comercio registró una baja interanual de 1,7% entre enero y mayo. Además, quedó 4,8% por debajo del mismo período de 2023 y revirtió la mejora observada entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025.

El daño en la industria local

La presión también alcanza a la industria local por el avance de las importaciones tradicionales de bienes de consumo. Las cantidades importadas, ajustadas por el tamaño de la economía, se ubicaron en máximos de toda la serie histórica, según Analytica.

Las actividades productivas más afectadas por esta competencia son la indumentaria, el calzado, los artefactos electrónicos y el equipamiento del hogar. Asimismo, el estudio destacó el fuerte impacto de los celulares importados luego de la quita impositiva implementada a principios de año, acumulando un vertiginoso aumento del 737% en la primera mitad del ejercicio.

Sectores como indumentaria y electrónica local sufren caídas de producción y pérdida de empleos formales.

Los niveles de producción muestran el impacto sobre varias ramas fabriles. Equipos de informática, televisión y comunicaciones cayó 57% frente al promedio de los últimos 10 años; tejidos y acabado de productos textiles, 56,5%; curtido y artículos de cuero, 50%; y aparatos de uso doméstico, 40,3%

Esta caída también se trasladó al mercado laboral: luego de sumar 25.754 empleos formales hacia mayo de 2025, la actividad destruyó 35.167 puestos a partir de esa fecha, acumulando una pérdida neta de 9.413 puestos de trabajo desde noviembre de 2023.