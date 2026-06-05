Para Stellantis, "hoy es el mejor momento para comprar un auto"

En un contexto de cambios productivos y apertura comercial, directivos de la marca analizaron el presente del sector, el rol de las exportaciones, los precios y el impacto de nuevos jugadores globales.

La renovación de los utilitarios chicos del grupo marca un punto de inflexión en la estrategia local de Stellantis . Con la llegada desde España de las nuevas Partner y Berlingo , la compañía actualiza su oferta en un segmento clave, luego de años de producción nacional, y se apoya en acuerdos comerciales para mejorar competitividad y equipamiento.

El cambio de origen se da en paralelo con un escenario más amplio de transformación para la industria. En ese contexto, Martín Zuppi, presidente de la marca en el país, planteó una mirada estructural sobre el negocio y evitó reducir el análisis a una sola planta: “ El punto está en encontrar los medios que te permitan generar sustentabilidad en una industria que es en general más del 50% para exportar ”.

En esa línea, también relativizó el foco puesto sobre El Palomar, donde hoy se producen modelos como el Peugeot 208 y el Peugeot 2008 : “ No estoy preocupado solo por Palomar, estoy preocupado por tener una industria que nos permita y nos dé medios como para poder exportar ”.

La competitividad aparece como el eje central para sostener el negocio, especialmente en mercados externos. En ese sentido, el ejecutivo destacó cambios recientes en el esquema impositivo:

“ Una buena noticia fue la quita de los derechos de exportación. Para todas las industrias que exportan y para nosotros como noticia es muy buena porque te genera competitividad para poder exportar”.

Según explicó, ese alivio impacta directamente en el principal destino regional: “Traslado esa baja de retenciones a mejorar competitivamente el precio de venta de la unidad a Brasil. De esa forma, ellos tienen la posibilidad de o sostener un precio, si tiene una demanda sostenida y mejorar la rentabilidad, o bajarlo para aumentar el volumen con una rentabilidad similar a la anterior, pero con un precio de compra más bajo. Eso es una decisión de Brasil”.

“En cualquiera de los dos casos hace más interesante mi producto para el mercado brasilero”, agregó. Más allá de Brasil, la compañía analiza ampliar su alcance: “Regionalmente estamos trabajando con todos los mercados que nosotros llamamos Andinas (Colombia, Ecuador, Perú) que son mercados que para nosotros son importantes y estamos analizando todo el tiempo para ver si podemos llegar a estos países con la Fiat Titano y RAM Dakota. Hoy estamos solo a Brasil”.

zuppi va(1) Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

En ese punto, dejó en claro que el desafío excede a una empresa: “Hoy vos tenés la posibilidad de exportar sin ningún problema. Que estemos o no en un país tiene que ver con precio, con el costo productivo. No es un tema Stellantis, es un tema de industria en general”.

También repasó la evolución de la carga impositiva: “Se bajaron impuestos, algunos impuestos distorsivos para la exportación. Hasta hace dos o tres años más o menos se exportaba un 23% de impuestos, hoy en día estamos cerca del 10%”.

Y sumó: “Las provincias y los municipios también necesitan poder aportar o bajar un poco la carga fiscal para poder mejorar los productos y la competitividad”.

Mercado y precios

El crecimiento reciente del mercado automotor también fue parte del análisis. “Aparecieron financiaciones con costos y tasas mucho más bajas de lo que había en años anteriores, por eso pasamos de un mercado de 390.000 a 580.000”, explicó.

Sin embargo, anticipó cierta estabilización: “Sucede como un aluvión de operaciones que después eso se normaliza en el tiempo. Para este año vemos un mercado de 550.000 unidades, una baja solo de unas 30.000. No lo veo problemático”.

A la vez, descartó una caída fuerte en el corto plazo: “Lo que no creo es que se vuelva a un mercado con valores de 400.000 autos por año, porque no están dados los medios para que eso pase”. Y definió un nuevo umbral: “550.000 unidades hoy es un mercado estable y esperemos que sea el nuevo piso de un mercado interno”.

En cuanto a los valores, advirtió que el margen para seguir bajando es cada vez menor: “La rentabilidad de la operación tanto para la terminal como para el concesionario hoy en día, es mucho menos de lo que pasaba antes”.

“En el momento que vos tenés oferta casi ilimitada y una demanda sostenida, todos queremos vender más y claramente se modifica el precio bajando rentabilidades. Veo muy difícil desde la realidad actual que sigan bajando precios, salvo que se de un factor externo”.

Y cerró con una definición directa al consumidor: “Hoy es el mejor momento para comprar un auto”.