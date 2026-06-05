Presentan en la Argentina la nueva pick up mediana que lleva el off-road a un nuevo nivel

Con suspensiones especiales, estética exclusiva y motor turbodiésel de última generación, la nueva versión de la llegará al país para competir en un segmento con alta demanda.

Chevrolet presentó en avant premiere la nueva S10 Trail Boss , una variante de su pick up mediana que apuesta a reforzar las capacidades todoterreno y responder a una demanda creciente por vehículos más versátiles y personalizables.

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El modelo, que será lanzado oficialmente en Argentina en julio, se posiciona como la opción más extrema dentro de la gama S10 , con un enfoque claro en la aventura y el uso fuera del asfalto.

“ Es una versión desarrollada para ofrecer el mejor equilibrio entre capacidad off-road, confort y seguridad en el uso diario ”, explicó Andrés Carfagna , Director Comercial de General Motors para Argentina, Paraguay y Uruguay.

La Chevrolet S10 Trail Boss incorpora un paquete técnico orientado al rendimiento en terrenos exigentes. Entre sus principales diferenciales se destacan las suspensiones especiales Ironman , con resortes y amortiguadores calibrados específicamente para esta versión, que elevan la trompa en 30 mm y mejoran el despeje.

A esto se suman neumáticos Scorpion All Terrain de 18 pulgadas, diseñados para ofrecer mayor adherencia en superficies de baja tracción como tierra, barro o ripio.

DSC00929(1) La Chevrolet S10 Trail Boss incorpora un paquete técnico orientado al rendimiento en terrenos exigentes. Entre sus principales diferenciales se destacan las suspensiones especiales Ironman, con resortes y amortiguadores calibrados específicamente para esta versión, que elevan la trompa en 30 mm y mejoran el despeje.

En términos de diseño, la pickup suma una estética distintiva con parrilla negra, detalles oscurecidos, llantas exclusivas y emblemas específicos, además de una barra antivuelco extendida y revestimiento de caja Multi-Flex, que refuerzan su perfil aventurero.

“Se trata de la versión más robusta de la S10 desarrollada en la región, pensada para quienes buscan llevar la experiencia off-road al límite”, destacan desde la marca.

Potencia, seguridad y tecnología

En el apartado mecánico, la S10 Trail Boss equipa la nueva generación del motor turbodiésel Duramax 2.8 L, que entrega 207 CV y 510 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades y sistema de tracción 4x4.

La propuesta se completa con un amplio paquete de asistencias a la conducción y seguridad, entre las que se incluyen:

Control de estabilidad y tracción

Asistente de descenso y arranque en pendiente

Seis airbags

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de colisión frontal

Detector de peatones

Alerta de punto ciego y tráfico cruzado

También incorpora cámara trasera HD, faros LED automáticos y control de velocidad crucero, consolidando un equilibrio entre robustez y confort.

s10 En el apartado mecánico, la S10 Trail Boss equipa la nueva generación del motor turbodiésel Duramax 2.8 L, que entrega 207 CV y 510 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades y sistema de tracción 4x4.

“Las pick ups dejaron de ser solo herramientas de trabajo para convertirse en plataformas de estilo de vida y personalización”, remarcan desde Chevrolet, en línea con la tendencia global del segmento.

Con esta nueva variante, la marca amplía su oferta en Argentina con opciones que abarcan desde versiones orientadas al trabajo hasta configuraciones más sofisticadas y ahora también alternativas de alto rendimiento todoterreno.

La llegada de la Chevrolet S10 Trail Boss refuerza la competencia en el segmento de pickups medianas, uno de los más dinámicos del mercado local.