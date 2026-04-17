No es chino: el nuevo auto, fabricado en India, llegó al país y se posiciona entre los 0km más económicos + Seguir en









Importado desde el país asiático, el renovado hatchback de la histórica marca suma tecnología híbrida suave, bajo consumo y precios competitivos.

El nuevo Suzuki Swift ya está en la Argentina

El mercado automotor argentino sigue sumando opciones accesibles dentro del segmento chico, y esta vez la novedad no llega desde China.

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El nuevo Suzuki Swift Hybrid, producido en India, ya se encuentra disponible en el país y apunta a convertirse en uno de los 0km más económicos con tecnología electrificada.

Se trata de la quinta generación del clásico hatchback de Suzuki, que reemplaza al modelo lanzado en 2018 y que logró posicionarse como uno de los más valorados por su equilibrio entre tamaño, eficiencia y confiabilidad. En esta nueva etapa, suma por primera vez un sistema mild hybrid, lo que le permite acceder a beneficios impositivos y mejorar su consumo.

En cuanto a precios, se ofrece en dos versiones: GLX manual a u$s20.900 y GLX automático CVT a u$s22.900, valores que lo ubican como una de las alternativas más competitivas entre los autos electrificados de entrada de gama.

Mecánica eficiente y enfoque urbano para el nuevo modelo de Suzuki El Suzuki Swift Hybrid está impulsado por un motor naftero 1.2 de tres cilindros que entrega 80 CV y 112 Nm de torque, acompañado por un sistema híbrido suave de 12V que asiste en determinadas aciones de manejo para reducir el consumo y mejorar la eficiencia.

La propuesta mecánica se completa con opciones de caja manual de cinco marchas o transmisión automática CVT, siempre con tracción delantera. Si bien la potencia puede parecer acotada, el bajo peso del conjunto —apenas 950 kilos— favorece la agilidad en ciudad. suzuki-va El Suzuki Swift Hybrid está impulsado por un motor naftero 1.2 de tres cilindros que entrega 80 CV y 112 Nm de torque, acompañado por un sistema híbrido suave de 12V que asiste en determinadas aciones de manejo para reducir el consumo y mejorar la eficiencia. En equipamiento, incorpora llantas de 15 pulgadas, seis airbags, paquete de asistencias a la conducción (ADAS) y una pantalla multimedia de 9 pulgadas, alineándose con las demandas actuales del segmento. Con este lanzamiento, Suzuki refuerza su presencia en Argentina con un modelo que apuesta a la eficiencia, el bajo costo de uso y la electrificación accesible, en un contexto donde cada vez más usuarios buscan alternativas económicas sin resignar tecnología.