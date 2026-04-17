Uno de los principales fabricantes de autos chinos presentó en el país su ofensiva eléctrica y arribó con híbridos y EV

La automotriz asiática inicia operaciones locales con SUVs híbridos y un modelo 100% a batería, apuntando al crecimiento en el segmento de nuevas energías.

Donfeng ya está en la Argentina y se suma a la oleada china

En un escenario donde la electrificación gana terreno, Dongfeng Motor Corporation , uno de los gigantes de la industria automotriz china , anunció su llegada al mercado argentino con una estrategia enfocada en vehículos de nuevas energías (NEV) . El desembarco se concreta a través de Famly Argentina , firma nacional con amplia experiencia en la representación de marcas internacionales.

La compañía inicia así su desarrollo en el país con una propuesta que combina tecnología, eficiencia y diseño, en línea con las tendencias globales de movilidad sustentable. Este paso forma parte de un plan de expansión regional que busca posicionar a Dongfeng como un actor relevante en América Latina.

El proyecto contempla el despliegue progresivo de gama de productos, red comercial y servicios de posventa, pilares clave para consolidar su presencia en el mercado local. En este proceso, el respaldo de Famly Argentina será central, aportando conocimiento del sector y una estructura enfocada en la experiencia del cliente.

Según destacaron desde la empresa, esta nueva etapa apunta a construir una marca sólida en el país, con una oferta alineada a la evolución tecnológica del sector automotor.

La ofensiva inicial de Dongfeng incluye tres modelos electrificados que incorporan la tecnología MachPower , un sistema híbrido avanzado que gestiona de manera inteligente la interacción entre motores eléctricos y térmicos, optimizando el rendimiento y la eficiencia.

Entre las novedades se destaca el Dongfeng MAGE HEV, un SUV compacto que entrega 292 CV y supera los 1000 km de autonomía combinada, posicionándose como uno de los más potentes de su categoría. A esto suma un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) y una experiencia digital avanzada.

DSC02287(1) La oferta se completa con el Dongfeng BOX EV, un vehículo 100% eléctrico diseñado para uso urbano.

Por su parte, el Dongfeng HUGE HEV apunta al confort y espacio interior, con 245 CV de potencia y un enfoque orientado a viajes largos. Incorpora múltiples modos de conducción híbrida, asistencias inteligentes y un interior pensado para maximizar la comodidad de los pasajeros.

La oferta se completa con el Dongfeng BOX EV, un vehículo 100% eléctrico diseñado para uso urbano. Con más de 310 km de autonomía, carga rápida y un formato compacto, busca posicionarse como una alternativa eficiente para la movilidad diaria en ciudades.

Con este desembarco, Dongfeng refuerza la presencia de las automotrices chinas en el país y se suma a la transformación que vive la industria, marcada por la electrificación, la conectividad y nuevas formas de movilidad.