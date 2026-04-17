En un escenario donde la electrificación gana terreno, Dongfeng Motor Corporation, uno de los gigantes de la industria automotriz china, anunció su llegada al mercado argentino con una estrategia enfocada en vehículos de nuevas energías (NEV). El desembarco se concreta a través de Famly Argentina, firma nacional con amplia experiencia en la representación de marcas internacionales.
Uno de los principales fabricantes de autos chinos presentó en el país su ofensiva eléctrica y arribó con híbridos y EV
La automotriz asiática inicia operaciones locales con SUVs híbridos y un modelo 100% a batería, apuntando al crecimiento en el segmento de nuevas energías.
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La compañía inicia así su desarrollo en el país con una propuesta que combina tecnología, eficiencia y diseño, en línea con las tendencias globales de movilidad sustentable. Este paso forma parte de un plan de expansión regional que busca posicionar a Dongfeng como un actor relevante en América Latina.
El proyecto contempla el despliegue progresivo de gama de productos, red comercial y servicios de posventa, pilares clave para consolidar su presencia en el mercado local. En este proceso, el respaldo de Famly Argentina será central, aportando conocimiento del sector y una estructura enfocada en la experiencia del cliente.
Según destacaron desde la empresa, esta nueva etapa apunta a construir una marca sólida en el país, con una oferta alineada a la evolución tecnológica del sector automotor.
Tecnología MachPower y los primeros modelos en la Argentina
La ofensiva inicial de Dongfeng incluye tres modelos electrificados que incorporan la tecnología MachPower, un sistema híbrido avanzado que gestiona de manera inteligente la interacción entre motores eléctricos y térmicos, optimizando el rendimiento y la eficiencia.
Entre las novedades se destaca el Dongfeng MAGE HEV, un SUV compacto que entrega 292 CV y supera los 1000 km de autonomía combinada, posicionándose como uno de los más potentes de su categoría. A esto suma un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) y una experiencia digital avanzada.
Por su parte, el Dongfeng HUGE HEV apunta al confort y espacio interior, con 245 CV de potencia y un enfoque orientado a viajes largos. Incorpora múltiples modos de conducción híbrida, asistencias inteligentes y un interior pensado para maximizar la comodidad de los pasajeros.
La oferta se completa con el Dongfeng BOX EV, un vehículo 100% eléctrico diseñado para uso urbano. Con más de 310 km de autonomía, carga rápida y un formato compacto, busca posicionarse como una alternativa eficiente para la movilidad diaria en ciudades.
Con este desembarco, Dongfeng refuerza la presencia de las automotrices chinas en el país y se suma a la transformación que vive la industria, marcada por la electrificación, la conectividad y nuevas formas de movilidad.
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