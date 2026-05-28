La primera Ferrari eléctrica: de que se trata Luce, el deportivo que revoluciona el mercado

La marca italiana eligió avanzar en un contexto donde varias automotrices moderaron sus planes iniciales, por una demanda inferior a la proyectada.

El auto incorpora superficies continuas y una presencia mucho más marcada de áreas acristaladas.

La automotriz italiana Ferrari presentó oficialmente el Luce, el primer vehículo totalmente eléctrico de su historia. El lanzamiento marca un punto de inflexión para la marca, que decidió incorporarse al segmento de los deportivos sin motor de combustión en medio de una transición global hacia nuevas tecnologías de movilidad.

La compañía realizó el debut del modelo en Roma, dentro de la Vela di Calatrava, un escenario elegido para conectar este anuncio con uno de los momentos fundacionales de Ferrari: la victoria del 125 S en el Gran Premio de Roma de 1947. Con esta presentación, la firma italiana abrió una nueva etapa dentro de su estrategia “multi-energy”, impulsada desde 2022 para incorporar distintas alternativas de motorización dentro de su gama.

Ferrari confirmó que el modelo supera los 530 kilómetros de autonomía, gracias a una batería de 122 kWh y alcanza una velocidad máxima superior a los 310 km/h . El deportivo además acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos, una cifra que lo posiciona entre los autos eléctricos de mayor rendimiento del mercado. La llegada de este vehículo también ubica a Ferrari dentro de un segmento donde otras compañías premium ya avanzaron en los últimos años, como Porsche y Lamborghini.

El Luce viene con varios cambios inéditos dentro de la historia de Ferrari . El modelo se convirtió en el vehículo más pesado fabricado por la compañía , con un peso total de 2,26 toneladas, y también rompe con una de las configuraciones tradicionales de la marca: suma cuatro puertas y capacidad para cinco ocupantes.

La estructura general del vehículo se aleja del clásico formato biplaza asociado históricamente a Ferrari. La empresa apostó por una propuesta distinta, orientada a una mezcla entre prestaciones deportivas con mayor espacio interior y nuevas soluciones de confort.

El presidente de Ferrari, John Elkann, aseguró durante la presentación que este lanzamiento inaugura una nueva etapa para la compañía y reafirma la intención de mantener liderazgo dentro del mercado de lujo. La empresa además ajustó sus previsiones de electrificación y ahora espera que los modelos eléctricos representen el 20% de su oferta total hacia 2030, por debajo del 40% estimado anteriormente.

Ferrari desarrolló internamente todos los componentes centrales del proyecto. La plataforma del Luce incorpora motores, batería, software y electrónica creados por la propia compañía en Maranello. El trabajo técnico detrás del modelo derivó además en más de 60 patentes nuevas vinculadas con este desarrollo.

El Luce también redefine parte de la identidad visual y conceptual de Ferrari. La automotriz buscó adaptar su propuesta a un mercado que exige nuevas experiencias de conducción, mayor integración tecnológica y soluciones compatibles con la movilidad eléctrica de alto desempeño.

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Características de Luce, el modelo de auto eléctrico de Ferrari

El nuevo deportivo eléctrico incorpora una arquitectura completamente inédita para Ferrari. El modelo cuenta con cuatro motores eléctricos independientes, uno ubicado en cada rueda, una configuración que permite distribuir la potencia de manera específica según las condiciones de manejo.

Las especificaciones técnicas del vehículo incluyen:

batería de 122 kwh

autonomía superior a 530 kilómetros

arquitectura de 800 voltios

potencia de 1.050 caballos

aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos

velocidad máxima superior a 310 km/h

Ferrari además instaló las llantas más grandes de su historia en un vehículo de producción: 23 pulgadas en el eje delantero y 24 pulgadas en el trasero. La cabina integra controles físicos mecanizados que tienen su diseño en aluminio reciclado junto con pantallas OLED desarrolladas en conjunto con Samsung Display. El sistema de audio incorpora 21 parlantes y una potencia total de 3.000 watts.