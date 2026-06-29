No todo es fútbol: el curioso dato automotor entre Argentina y Cabo Verde + Agregar ámbito en









Mientras las selecciones se preparan para un cruce histórico de eliminación directa en la Copa del Mundo, un análisis de sus calles revela que, más allá de la distancia geográfica, ambos países comparten una misma e indiscutida pasión fierrera.

Cabo verde comparte el mismo vehículo que la Argentina en la cima del ranking

El clima mundialista paraliza los corazones y domina la agenda pública. La confirmación del próximo partido de 16avos de final entre la Selección argentina y el combinado de Cabo Verde ha despertado no solo la lógica expectativa deportiva por un duelo de eliminación directa, sino también la curiosidad por conocer más sobre esta nación insular del Atlántico.

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Sin embargo, más allá de la estrategia que se planteará en la cancha, existe un puente invisible pero sumamente robusto que conecta a ambos territorios: la fisonomía de su parque automotor.

La coincidencia de un rey indiscutido en las calles A primera vista, las realidades de ambos mercados parecen no tener puntos de contacto. Cabo Verde es un archipiélago montañoso que no posee industrias terminales y depende al 100% de la importación marítima, mientras que la Argentina es un polo productor histórico en Sudamérica. Pese a esto, a junio de 2026, la estadística comercial confirma una coincidencia estructural: la Toyota Hilux es el vehículo más respetado y vendido en ambos países.

New Hilux GR SPORT (1).jpg La Toyota Hilux es el vehículo más vendido en ambos países. En las islas de Cabo Verde, las exigencias de un terreno marcado por caminos de adoquines, pendientes pronunciadas y la constante corrosión salina del océano convirtieron a la pick up japonesa en la herramienta de movilidad urbana y turística por excelencia. En la Argentina, el modelo ostenta el mismo liderazgo en el sector agropecuario y de transporte. Aunque la logística hace que a las islas africanas arriben unidades fabricadas en plantas europeas o sudafricanas, el corazón del parque automotor de ambas naciones late bajo la misma firma de confiabilidad.

Divergencias aduaneras y la huella del futuro La relación comercial directa de compra y venta de unidades es prácticamente nula, lo que acentúa lo curioso de sus similitudes de consumo. Mientras que el mercado argentino abastece su volumen de entrada de gama mediante el comercio bilateral con Brasil debido a las ventajas arancelarias del Mercosur, Cabo Verde nutre sus calles a través de la herencia europea —principalmente de Portugal— y de un masivo e incipiente desembarco de utilitarios provenientes de China.

La otra gran diferencia radica en la matriz energética. Mientras la Argentina avanza a paso lento en la electromovilidad y mantiene una fuerte base de GNC, el gobierno de Cabo Verde ha implementado un agresivo programa estatal para transformar el transporte público hacia la energía limpia, aprovechando su alto potencial eólico. El próximo partido de dieciseisavos de final marcará un hito de rivalidad en el césped, pero en las rutas y avenidas, argentinos y caboverdianos ya manejan bajo el mismo código.