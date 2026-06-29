Gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro para este martes y exigen la reapertura de paritarias

La medida es impulsada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Reclaman mejoras salariales y respuestas a los reiterados hechos de violencia que padece los trabajadores del sector.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro para este martes en la provincia de Buenos Aires en reclamo de mejoras salariales y ante los reiterados hechos de violencias que suceden en las escuelas, "un flagelo social que requiere un abordaje multisectorial y urgente".

La medida de fuerza es impulsada por AMET , FEB , SUTEBA y UDOCBA , en lo que representa una escalada entre los sindicatos y la administración de Axel Kicillof , que hasta el momento había logrado evitar protestas por parte de las agremiaciones mayoritaria.

A través de un comunicado, los trabajadores de la educación denunciaron un "enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública".

"Demandamos una propuesta salarial que permita recomponer el salario, exigencia que se dirige tanto al Gobierno Nacional, por la restitución del FONID, como al Provincial, a quien le requerimos la convocatoria urgente a Paritarias", indicaron.

Asimismo, consideraron "imprescindible" que se atienda el pedido que las organizaciones sindicales "venimos planteando de manera reiterada, ya que la pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación".

Por otra parte, el FUDB habló del "grave clima de violencia en todo el país" y pidió por la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, y un protocolo complementario.

También por la aplicación de la Legislación Vigente para que sean penalizados los delitos y las contravenciones; la realización de Jornadas Institucionales; y la adopción de "medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa".

En otro pasaje, los gremios apuntaron contra la sobrecarga de tareas que enfrentan los docentes. Consideraron que es necesario "garantizar la desconexión total y el respeto a la jornada laboral" y avanzar en modificaciones concretas del Régimen Académico, ya que "el incremento de la jornada laboral no puede seguir siendo naturalizado y es responsabilidad de las autoridades dar respuestas concretas que alivien esta situación".

Paralelamente, los gremios cargaron las tintas sobre Nación, a quien le reclamaron por la restitución del artículo del presupuesto destinado al financiamiento de la Escuela Técnico Profesional y de los recursos necesarios para garantizar su sostenimiento.

"Rechazamos el desfinanciamiento que compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad", lanzaron.

Por otra parte, los trabajadores de la educación se refirieron a la preocupación por los cambios que el Gobierno Nacional intenta aplicar al régimen previsional. Aseguraron que impactarían de manera negativa en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en los derechos jubilatorios de las y los trabajadores de la educación.

"Demandamos que el IOMA garantice prestaciones adecuadas y oportunas para las y los docentes bonaerenses. Es deber del Estado asegurar un sistema de cobertura que responda a las necesidades reales del sector", concluyeron.