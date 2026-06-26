Lanzan en EEUU la pick up eléctrica más barata del mercado: el modelo "anti-lujo" que busca romper la industria

Una startup rompió los esquemas de la industria al presentar un utilitario compacto y ultra minimalista. Apuesta a captar a los usuarios desplazados por los altos precios de los vehículos nuevos.

El mercado automotor global asiste a un cambio de paradigma con la confirmación del precio de una de las camionetas eléctricas más esperadas en Estados Unidos . Con un valor inicial de u$s24.950 para su versión base, este modelo compacto se posiciona de forma agresiva en un contexto donde adquirir un cero kilómetro se ha vuelto prohibitivo para millones de familias.

La propuesta de la firma Slate Auto se estructura bajo una filosofía poco común en la actualidad: fabricar un vehículo eléctrico simple, de dimensiones reducidas y configurable, eliminando los componentes tecnológicos que hoy encarecen las listas de precios. Sin embargo, la cifra final también dejó a la vista las complejidades fiscales. La expectativa inicial de perforar el piso de los u$s20.000 se desvaneció al quedar fuera de juego el crédito fiscal federal para la compra de eléctricos, según revelaron los datos publicados por el sitio especializado The Verge .

La denominada Slate Truck es una camioneta de dos puertas y dos asientos diseñada exclusivamente para el entorno urbano y la logística personal. Tiene una longitud de 14.5 pies y su equipamiento base es deliberadamente austero: no incluye pantalla central, carece de sistema de sonido integrado y viene con ventanas manuales . En lugar de sumar software costoso, la arquitectura permite que el teléfono celular del conductor funcione como el núcleo de navegación y entretenimiento.

La versatilidad posventa es otro de los pilares comerciales. La compañía ofrecerá un catálogo de más de 200 accesorios para adaptar la unidad a tareas de carga o recreación, e incluso un kit estético para transformarla en una SUV de dos puertas , variante que arrancará en los u$s29.950 .

La denominada Slate Truck es una camioneta de dos puertas y dos asientos diseñada exclusivamente para el entorno urbano y la logística personal.

Hasta el momento, el interés del público es masivo y registra más de 180.000 reservas preliminares. Actualmente, la empresa abrió la fase de pedidos formales mediante un depósito no reembolsable de u$s300, proyectando las primeras entregas para finales de 2026. El verdadero examen para la startup será demostrar que puede pasar a la producción en serie y sostener la cadena de suministros, un obstáculo que ya provocó demoras y quiebras en otras firmas emergentes del sector.

Autonomía urbana y la etiqueta de "anti-Cybertruck"

En el plano técnico, las especificaciones confirman que está pensada para el uso diario y no para el agro o la industria pesada:

Autonomía estimada: 205 millas por carga.

Capacidad de carga: 1.550 libras.

Capacidad de remolque: 2.000 libras.

Frente a un mercado norteamericano donde el precio promedio de los autos nuevos supera la barrera de los u$s40.000, esta propuesta busca cubrir el vacío de los vehículos accesibles. Por este motivo, los analistas ya la catalogan como la "anti-Cybertruck". Mientras el emblemático desarrollo de Tesla capitaneado por Elon Musk apostó al diseño futurista, el exceso de potencia y los valores de nicho, este modelo compite mediante el recorte de costos.

El interrogante que se abre en el sector automotriz es si el consumidor masivo aceptará un auto nuevo sin los niveles de confort habituales. No obstante, en un escenario macroeconómico condicionado por tasas de interés elevadas, seguros costosos y financiación restrictiva, la necesidad de cuidar cada dólar puede jugar a favor de esta disruptiva estrategia comercial.