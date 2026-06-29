Mercedes-Benz amplía la gama de su coupé deportiva con el nuevo AMG GT 43 + Agregar ámbito en









El modelo microhíbrido de tracción trasera ya se comercializa en el país y desafía los precios del segmento.

El nuevo Mercedes-AMG GT 43 MildHybrid

El importador Prestige Auto oficializó el arribo a la Argentina de una nueva variante para la gama de la coupé alemana. Se trata del Mercedes-AMG GT 43 MildHybrid, una propuesta que se ubica como el escalón de entrada al modelo, posicionándose justo por debajo del radical GT 63 S E Performance lanzado a comienzos de 2025.

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Corazón eficiente y tracción trasera A diferencia de su hermano mayor con motor V8, esta versión apuesta por el conocido motor M139 de cuatro cilindros y 2.0 litros turbonaftero (el mismo bloque que utiliza el Mercedes-AMG A 45 S 4Matic). El propulsor está asistido por un sistema de hibridación suave (MHEV), acoplado a una transmisión automática de nueve marchas que envía toda la fuerza de manera exclusiva al eje posterior.

"Desarrolla una potencia de 421 cv y 500 Nm de torque, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos y una velocidad máxima de 280 km/h."

En el apartado de equipamiento, el deportivo llega configurado de serie con llantas de 20 pulgadas, un diferencial autoblocante en el tren trasero y un alerón retráctil fabricado en fibra de carbono. Además, este modelo califica para el beneficio de exenciones en el impuesto a las patentes en varios distritos del país debido a su tecnología ecológica. Su adquisición puede gestionarse mediante el flamante programa de "Entregas Personalizadas" implementado por la firma germana en territorio nacional.

mercedes-2 A diferencia de su hermano mayor con motor V8, esta versión apuesta por el conocido motor M139 de cuatro cilindros y 2.0 litros turbonaftero (el mismo bloque que utiliza el Mercedes-AMG A 45 S 4Matic).

Precios y posicionamiento La gran fortaleza de este lanzamiento radica en su competitividad comercial frente a rivales directos de la firma Porsche: Mercedes-AMG GT 43 MildHybrid : 229.900 dólares.

Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance 4Matic: 415.000 dólares. "Cuesta 186 mil dólares menos que la versión GT 63 y se ubica 46 mil dólares por debajo del Porsche 911 Carrera, ofreciendo 27 caballos más que el modelo de Stuttgart." La garantía oficial ofrecida por la automotriz es de tres años sin límite de kilometraje.