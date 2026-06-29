El mercado automotor se redefine: los autos más vendidos del año y la pelea que se vive en cada segmento

Un histórico modelo recuperaría la punta en el segmento de los compactos, mientras que los SUV y las pick ups consolidan una intensa batalla por el volumen de transferencias.

Las estrategias de abastecimiento de las automotrices y el ingreso de nuevos competidores importados marcaron el ritmo de las matriculaciones durante la primera mitad del año. Lejos de la estabilidad de otros períodos, los últimos meses reflejan un escenario dinámico donde el volumen disponible en los concesionarios define de manera directa los puestos de liderazgo en los rankings de ventas.

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La dualidad de marcas bajo el paraguas de Stellantis muestra un giro en la tendencia que se venía registrando desde el inicio del año. El Fiat Cronos recuperó terreno de manera sostenida y logró revertir la ventaja inicial que ostentaba el Peugeot 208 . Con registros consolidados que ubican al modelo italiano en las 11.000 unidades vendidas frente a las 10.900 del compacto de origen francés, la cima de este segmento vuelve a quedar en manos locales.

Esta disputa central toma distancia del resto de los competidores de la categoría, donde el Chevrolet Onix se consolida en el tercer escalón con 6.500 patentamientos, seguido a menor distancia por el Toyota Yaris (5.900) y el Volkswagen Polo (5.200).

Esta disputa central toma distancia del resto de los competidores de la categoría, donde el Chevrolet Onix se consolida en el tercer escalón con 6.500 patentamientos, seguido a menor distancia por el Toyota Yaris (5.900) y el Volkswagen Polo (5.200).

Frase destacada: "El escenario actual contrasta con el panorama registrado exactamente doce meses atrás, cuando el Toyota Yaris importado de Brasil alteró el orden tradicional al posicionarse de manera transitoria al frente del mercado general hacia mitad de año."

La paridad mensual en el universo de los SUV-B

En el sector de los utilitarios deportivos de plataforma chica, la paridad entre las diferentes marcas es extrema. Si bien el acumulado total posiciona al Volkswagen Tera al frente con cerca de 7.800 operaciones, el Chevrolet Tracker ejerce una presión directa desde el segundo lugar con 7.200 patentamientos.

Al analizar el rendimiento comercial mediante el promedio de entregas mensuales, las brechas se reducen significativamente y ponen de relieve el impacto de los lanzamientos más recientes:

Volkswagen Tera: Mantiene una regularidad de 1.300 unidades al mes.

Chevrolet Tracker: Sostiene un ritmo de 1.200 unidades mensuales.

Toyota Yaris Cross: Registra casi 1.100 unidades mensuales (acumula 4.243 ventas totales tras su inserción en el mercado a fines de febrero).

Peugeot 2008: Promedia 940 patentamientos por mes (5.600 en total).

BYD Atto 2: Alcanza una media de 620 unidades mensuales desde su llegada en el mes de marzo.

Factores externos y logística en los SUV medianos

La situación en la franja de los SUV de segmento C muestra realidades opuestas. Mientras el Ford Territory lidera con total comodidad gracias a un volumen acumulado que roza las 11.000 unidades, la pelea por el segundo puesto está condicionada por la disponibilidad de stock y las trabas en el flujo fronterizo.

ModeloPatentamientosFactor Comercial RelevanteVolkswagen Taos4.450Afectado por la administración de stock remanente tras finalizar el convenio arancelario para su importación desde México.Toyota Corolla Cross3.390En fase de recuperación de volumen tras el cese de actividades que sufrió su planta proveedora de motores en Brasil el año pasado.

En la parte baja de esta tabla, el Jeep Compass con 3.700 unidades y el Baic BJ30 con 3.600 mantienen una disputa cerrada por el cuarto lugar del segmento.

Estabilidad asegurada en el segmento de carga

En contraposición a la volatilidad que muestran los automóviles y los SUV, el mercado de las pickups mantiene su fisonomía habitual sin alteraciones de relevancia. La Toyota Hilux retiene una ventaja determinante con más de 15.000 unidades comercializadas, lo que le asegura el primer puesto semestral. La segunda posición queda en manos de la Ford Ranger con 9.700 patentamientos, mientras que la Volkswagen Amarok transita el cierre de su ciclo actual en el tercer lugar con 7.600 vehículos, previo a la especialización de la planta local en la nueva generación del modelo.