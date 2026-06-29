Más de 3.000 usuarios revelan cuáles son los autos eléctricos que más confiables

Un relevamiento expone el nivel de confiabilidad de los vehículos eléctricos. Marcas tradicionales quedan relegadas mientras que otras lideran con índices mínimos de fallas.

La fiabilidad sigue siendo uno de los factores clave a la hora de elegir un auto eléctrico . Aunque la tecnología avanza a gran velocidad y su adopción crece año a año, todavía existen dudas entre los usuarios sobre el comportamiento a largo plazo de estos vehículos.

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En ese contexto, un reciente estudio realizado en Francia por un portal especializado en movilidad eléctrica aporta una mirada concreta basada en la experiencia real de los conductores. El informe recopila más de 3.000 opiniones de propietarios , quienes evaluaron el desempeño de sus vehículos en el uso cotidiano.

El resultado general deja un dato contundente: el 85% de los autos analizados no presenta fallas relevantes , mientras que la tasa de problemas apenas alcanza el 14,95%. Además, la calificación promedio otorgada por los usuarios se ubica en un sólido 9,08 sobre 10 , lo que refleja un alto nivel de satisfacción.

Al analizar los resultados por fabricante, dos marcas se posicionan en lo más alto del ranking de confiabilidad: BMW y Tesla , ambas con una valoración prácticamente idéntica en términos de ausencia de fallas. En el tercer lugar aparece Volvo , consolidando el dominio de las marcas con perfil tecnológico y enfoque en calidad.

Sin embargo, el informe también advierte sobre un punto importante: la muestra no es uniforme. Mientras que Tesla concentra una gran cantidad de vehículos analizados, otras marcas como BMW cuentan con menor volumen de respuestas, lo que puede influir en la interpretación de los resultados.

En cuanto a los problemas detectados, en el caso de Tesla se repiten algunos inconvenientes menores ya conocidos, como fallas en pantallas o en manijas de puertas, aunque sin impacto significativo en costos o funcionamiento general.

autos concesionarias 0km El resultado general deja un dato contundente: el 85% de los autos analizados no presenta fallas relevantes, mientras que la tasa de problemas apenas alcanza el 14,95%. Depositphotos

Cuando se observa la relación entre fallas y cantidad de vehículos, el ranking cambia levemente. En este caso, Volvo lidera con el menor índice de averías graves, seguido por Tesla y Dacia, que también muestran niveles muy bajos de incidentes que inmovilicen el vehículo.

Detrás de ellos se ubican marcas como MG, Nissan, BMW, Volkswagen, KIA, FIAT y Renault, todas con tasas de fallas relativamente contenidas dentro de parámetros aceptables.

Por el contrario, algunas automotrices tradicionales quedan más relegadas en el análisis. Entre ellas aparecen Skoda, Peugeot, Hyundai y Citroën, con mayores niveles de incidencias reportadas, aunque sin llegar a cifras alarmantes.

Más allá del ranking, el estudio refuerza una tendencia clara: los autos eléctricos no solo avanzan en eficiencia y autonomía, sino también en confiabilidad mecánica, uno de los aspectos históricamente más cuestionados por los usuarios.

En definitiva, la experiencia real de miles de conductores demuestra que la electrificación no solo es una apuesta a futuro, sino también una opción cada vez más sólida en el presente.