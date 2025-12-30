Cuáles fueron las marcas y los modelos de autos más vendidos de 2025 + Seguir en









El ranking mostró un mercado diversificado, con equilibrio entre utilitarios y vehículos urbanos, y una clara recuperación en comparación con años anteriores.

Toyota fue la marca más elegida por los argentinos Depositphotos

Tras el reciente desglose de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el acumulado de patentamientos en 2025 confirmó a la Toyota Hilux como el vehículo más vendido del país, reforzando el dominio histórico de las pick ups medianas en el mercado argentino.

Ford Ranger y Volkswagen Amarok también se mantuvieron entre los primeros puestos, reflejando la fuerte demanda del segmento. En paralelo, los autos compactos como Peugeot 208, Fiat Cronos, Toyota Yaris y Volkswagen Polo consolidaron su protagonismo gracias a volumen, financiación y una oferta más competitiva.

Top 10 modelos más patentados en Argentina en 2025: Toyota Hilux – 30.768 unidades Toyota Yaris – 30.150 unidades Fiat Cronos – 29.905 unidades Peugeot 208 – 29.092 unidades Ford Ranger – 24.976 unidades Volkswagen Amarok – 23.612 unidades Volkswagen Polo – 21.324 unidades Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades Chevrolet Tracker – 17.647 unidades Volkswagen Taos – 16.523 unidades La marca ganadora de 2025 en el mercado automotor El ranking anual de patentamientos reflejó un mercado dinámico y competitivo, con Toyota y Volkswagen disputando el liderazgo a lo largo de todo 2025 y concentrando los mayores volúmenes de ventas, pero con la firma japonesa quedándose con el triunfo de la temporada en el sprint final. Detrás, Fiat, Renault y Ford se mantuvieron firmes en el pelotón de marcas con mayor presencia, mientras que Chevrolet y Peugeot consolidaron su lugar entre las más elegidas. Más atrás, Citroën, Jeep y Nissan completaron el top ten, con desempeños dispares pero crecimiento sostenido en el acumulado anual. El resultado final confirma una suba interanual significativa del mercado, con mayor oferta, fuerte competencia entre marcas y un consumidor más activo que en años anteriores.

2025.12. SIOMAA. Informe de Mercado 4W Según el acumulado de patentamientos 2025, el ranking de marcas del 1 al 10 quedó así:

Toyota – 97.081 unidades Volkswagen – 94.436 unidades Fiat – 74.752 unidades Renault – 59.001 unidades Peugeot – 49.911 unidades Ford – 49.492 unidades Chevrolet – 46.322 unidades Citroën – 24.301 unidades Jeep – 21.989 unidades Nissan – 15.275 unidades Iveco Stralis, el camión más patentado de 2025 El modelo lideró el mercado argentino por delante de Mercedes-Benz e Iveco 170 E, reflejando la preferencia de los transportistas por vehículos confiables y versátiles. Top 5 camiones más patentados en 2025 Iveco Stralis 35 – 1.183 unidades Iveco 170 E – 1.165 unidades Iveco Tector 39 – 956 unidades Mercedes-Benz Atego 1932 – 796 unidades Mercedes-Benz Actros 2545 – 765 unidades El mercado argentino de camiones sigue mostrando una clara preferencia por los modelos de Iveco, que dominan tres de los cinco primeros puestos gracias a su rendimiento y versatilidad para distintos tipos de transporte. Mercedes-Benz mantiene una posición sólida con el Atego, ideal para carga media, mientras que Scania P420 se consolida en el segmento de transporte pesado de larga distancia.