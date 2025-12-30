Tras el reciente desglose de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el acumulado de patentamientos en 2025 confirmó a la Toyota Hilux como el vehículo más vendido del país, reforzando el dominio histórico de las pick ups medianas en el mercado argentino.
Cuáles fueron las marcas y los modelos de autos más vendidos de 2025
El ranking mostró un mercado diversificado, con equilibrio entre utilitarios y vehículos urbanos, y una clara recuperación en comparación con años anteriores.
Se patentaron más de 612.000 vehículos en 2025 y el año cerró con una suba del 47,8%
China fija un tope de consumo para autos eléctricos y endurece las reglas
Ford Ranger y Volkswagen Amarok también se mantuvieron entre los primeros puestos, reflejando la fuerte demanda del segmento. En paralelo, los autos compactos como Peugeot 208, Fiat Cronos, Toyota Yaris y Volkswagen Polo consolidaron su protagonismo gracias a volumen, financiación y una oferta más competitiva.
Top 10 modelos más patentados en Argentina en 2025:
Toyota Hilux – 30.768 unidades
Toyota Yaris – 30.150 unidades
Fiat Cronos – 29.905 unidades
Peugeot 208 – 29.092 unidades
Ford Ranger – 24.976 unidades
Volkswagen Amarok – 23.612 unidades
Volkswagen Polo – 21.324 unidades
Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades
Chevrolet Tracker – 17.647 unidades
Volkswagen Taos – 16.523 unidades
La marca ganadora de 2025 en el mercado automotor
El ranking anual de patentamientos reflejó un mercado dinámico y competitivo, con Toyota y Volkswagen disputando el liderazgo a lo largo de todo 2025 y concentrando los mayores volúmenes de ventas, pero con la firma japonesa quedándose con el triunfo de la temporada en el sprint final. Detrás, Fiat, Renault y Ford se mantuvieron firmes en el pelotón de marcas con mayor presencia, mientras que Chevrolet y Peugeot consolidaron su lugar entre las más elegidas. Más atrás, Citroën, Jeep y Nissan completaron el top ten, con desempeños dispares pero crecimiento sostenido en el acumulado anual. El resultado final confirma una suba interanual significativa del mercado, con mayor oferta, fuerte competencia entre marcas y un consumidor más activo que en años anteriores.
Según el acumulado de patentamientos 2025, el ranking de marcas del 1 al 10 quedó así:
Toyota – 97.081 unidades
Volkswagen – 94.436 unidades
Fiat – 74.752 unidades
Renault – 59.001 unidades
Peugeot – 49.911 unidades
Ford – 49.492 unidades
Chevrolet – 46.322 unidades
Citroën – 24.301 unidades
Jeep – 21.989 unidades
Nissan – 15.275 unidades
Iveco Stralis, el camión más patentado de 2025
El modelo lideró el mercado argentino por delante de Mercedes-Benz e Iveco 170 E, reflejando la preferencia de los transportistas por vehículos confiables y versátiles.
Top 5 camiones más patentados en 2025
Iveco Stralis 35 – 1.183 unidades
Iveco 170 E – 1.165 unidades
Iveco Tector 39 – 956 unidades
Mercedes-Benz Atego 1932 – 796 unidades
Mercedes-Benz Actros 2545 – 765 unidades
El mercado argentino de camiones sigue mostrando una clara preferencia por los modelos de Iveco, que dominan tres de los cinco primeros puestos gracias a su rendimiento y versatilidad para distintos tipos de transporte. Mercedes-Benz mantiene una posición sólida con el Atego, ideal para carga media, mientras que Scania P420 se consolida en el segmento de transporte pesado de larga distancia.
