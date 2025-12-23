Cómo es el nuevo auto que debutará con airbag para la cabeza incorporado + Seguir en









El modelo será el primero de producción en serie en incorporar un sistema integrado directamente en los asientos, una solución inédita que busca elevar los estándares de seguridad activa y pasiva.

Luxeed V9, el novedoso modelo que incorporará un airbag para cabeza

La alianza entre Huawei y Chery prepara un nuevo salto tecnológico con la próxima Luxeed V9, una minivan de lujo que apunta a convertirse en referente del segmento cuando llegue al mercado chino en la primavera de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El modelo será el primero de producción en serie en incorporar un sistema de airbag para cabeza integrado directamente en los asientos, una solución inédita que busca elevar los estándares de seguridad activa y pasiva.

Luxeed, la marca creada en 2023 dentro del ecosistema HIMA, ya comercializa el sedán S7 y el SUV R7, ambos disponibles con motorizaciones eléctricas puras y de rango extendido. Entre enero y noviembre de 2025, la firma entregó más de 81.000 unidades, y ahora apuesta fuerte con la V9 como su nuevo buque insignia.

Cómo funcionará el novedoso sistema de airbag Según trascendió en China, el sistema de protección desarrollado para este modelo permitirá que, ante una colisión, los asientos se reposicionen automáticamente y desplieguen de manera coordinada airbags laterales junto con un airbag tipo “casco”, diseñado para reducir el movimiento brusco de la cabeza y el torso. La tecnología fue desarrollada por Yanfeng Automotive Interior Systems, proveedor global de interiores y soluciones de seguridad para múltiples automotrices.

airbag-protección Según trascendió en China, el sistema de protección desarrollado para este modelo permitirá que, ante una colisión, los asientos se reposicionen automáticamente y desplieguen de manera coordinada airbags laterales. En cuanto al producto, la Luxeed V9 se apoya en la plataforma modular E0X de Chery, con una carrocería que supera los 5,3 metros de largo y una distancia entre ejes extendida.

Estará equipada con arquitectura eléctrica de 800 V, sistemas de conducción avanzada desarrollados por Huawei con capacidad L3, sensores LiDAR de alta definición y un interior enfocado en el confort, con asientos de gravedad cero, pantallas de gran tamaño y soluciones premium para los pasajeros. La oferta incluirá versiones 100% eléctricas y de autonomía extendida, con baterías provistas por CATL.