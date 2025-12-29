Autos eléctricos: la marca china que se perfila para quedarse con el liderazgo del mercado global en 2025 + Seguir en









El fabricante asiático supera ampliamente a la compañía de Elon Musk en ventas acumuladas y la tendencia anticipa un cambio de liderazgo en la industria del segmento mencionado.

BYD pisó fuerte en 2025 y desplazó a un gigante histórico como Tesla

El fabricante chino BYD avanza con fuerza para convertirse en la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales durante 2025, un lugar que hasta ahora ocupaba Tesla. Aunque los números finales del año todavía no fueron publicados, los datos disponibles muestran una ventaja difícil de revertir para la compañía con sede en Shenzhen.

Las cifras que posicionan a BYD como la marca líder mundial Según cifras difundidas hasta fines de noviembre, BYD ya había comercializado alrededor de 2,07 millones de vehículos eléctricos a nivel global. En contraste, Tesla alcanzó cerca de 1,22 millones de unidades vendidas hasta septiembre, una diferencia significativa que pone en duda su liderazgo histórico en el sector.

El desempeño de Tesla estuvo marcado por un fuerte repunte puntual en el tercer trimestre, cuando colocó casi medio millón de vehículos en apenas tres meses. Ese salto estuvo vinculado al vencimiento del crédito fiscal estadounidense para autos eléctricos, que dejó de estar vigente a fines de septiembre tras cambios legislativos impulsados por la administración de Donald Trump. Sin embargo, ese impulso no logró sostenerse.

Las proyecciones para el último trimestre del año anticipan una desaceleración. De acuerdo con estimaciones de FactSet, Tesla vendería cerca de 449.000 unidades entre octubre y diciembre, lo que llevaría su total anual a unos 1,65 millones de vehículos, una caída interanual cercana al 8%. Otras previsiones, como las de Deutsche Bank, son aún más cautas y estiman ventas trimestrales en torno a las 405.000 unidades.

tesla autos electricos Tesla alcanzó cerca de 1,22 millones de unidades vendidas hasta septiembre, una diferencia significativa que pone en duda su liderazgo histórico en el sector. Reuters Los analistas advierten que la eliminación del incentivo fiscal de u$s7.500 en Estados Unidos generó un período de ajuste en la demanda, especialmente en América del Norte. A eso se suma una baja esperada en Europa y un crecimiento más moderado en China, uno de los principales mercados del sector.

Además de factores económicos, Tesla enfrenta desafíos de imagen y posicionamiento. El involucramiento político de su CEO, Elon Musk, y el respaldo público a figuras de la derecha estadounidense y europea habrían impactado negativamente en algunos mercados. Al mismo tiempo, la competencia se intensificó con el avance de BYD y otros fabricantes chinos, así como con el empuje de marcas europeas. En ese contexto, BYD no solo consolida su liderazgo en China, sino que amplía su presencia internacional con una oferta que incluye vehículos eléctricos puros e híbridos, lo que refuerza su ventaja en un mercado global cada vez más competitivo.