Las automotrices se mudan a la Costa Atlántica: verano, arena y lanzamientos sobre ruedas

Las marcas trasladan sus gamas completas con stands, test drives y experiencias que combinan vacaciones, tecnología y aventura. Los detalles.

Con la llegada del verano , Cariló, Pinamar, Mar del Plata y Chapadmalal vuelven a transformarse en puntos clave para la industria automotriz . A lo largo de la temporada, las marcas despliegan stands, exhibiciones y actividades pensadas para acercar sus productos a turistas y clientes, combinando entretenimiento, tecnología y contacto directo con los vehículos.

Ford Argentina vuelve a ser protagonista del verano con una fuerte presencia en la Costa Atlántica y Uruguay a través de su edición Summer 2026 . El tradicional stand de Cariló funciona del 26 de diciembre al 1 de marzo y exhibe la oferta completa de la marca, con especial foco en SUVs y camionetas.

La familia Raza Fuerte ocupa un lugar central con Ranger (fabricada en Pacheco), Maverick, F-150 Tremor, Ranger Raptor y F-150 Raptor . A esto se suma la gama de SUVs integrada por Territory, Everest, Bronco y Bronco Sport . Como gran novedad, el público puede conocer el Mustang Dark Horse , la versión más extrema de la séptima generación del ícono deportivo.

En Pinamar Norte , el Off-Road Campus ofrece test drives, travesías nocturnas, clínicas de manejo y eventos exclusivos como el Sunset Drive y el Raptor Day. Además, Ford suma activaciones en Mar del Plata y Chapadmalal vinculadas al golf, surf, skate y música, consolidando una de las propuestas más completas del verano automotor.

Volkswagen Argentina dice presente una vez más en Cariló con un stand renovado que reúne todos los modelos lanzados durante 2025 y anticipa novedades del 2026. La marca exhibe su familia completa de SUV , encabezada por el nuevo Tera , junto al Taos, Tiguan, Nivus y T-Cross renovados.

También hay espacio para el Vento GLI, la Amarok Hero V6 en un nuevo color y propuestas pensadas para toda la familia, con actividades infantiles, un espacio pet friendly y la tienda VW Store, donde se comercializan productos lifestyle y la nueva línea de bicicletas Volkswagen. Además, el equipo de Amarok Experto desarrolla clínicas de manejo en arena con inscripción previa.

Volkswagen Camiones y Buses: el transporte pesado también baja a la playa

En paralelo, Volkswagen Camiones y Buses traslada su acción de verano a Mar del Plata, con un espacio exclusivo en Playa Varese. Allí se exhibe la gama completa de camiones, reforzando el vínculo con clientes del transporte pesado incluso en temporada alta.

Los usuarios pueden reservar un día de playa con servicios incluidos en el Balneario Bahía Varese y participar de actividades recreativas, en una propuesta que combina descanso y cercanía con la marca.

Chevrolet: modelos electrificados, travesías y actividades familiares

Chevrolet desarrolla su experiencia “Esto es Chevrolet” en Cariló, donde presenta su portfolio completo, uno de los más amplios del mercado argentino. Se destacan el Spark EUV, primer eléctrico de la marca, el Captiva PHEV híbrido enchufable y las pick-ups S10 y Silverado.

La gran atracción es la Chevrolet Tahoe Z71, equipada con motor V8 de 360 CV y capacidad para siete pasajeros. A esto se suman travesías off-road desde Pinamar en Silverado, S10 y Trailblazer, junto a una agenda cargada de actividades recreativas y shows para toda la familia.

Audi: diseño, tecnología y anticipos premium

Audi completa la propuesta premium en Cariló con la exhibición de los Q5, A5 y S3 Sportback. Además, los visitantes pueden utilizar el Audi Lab, el configurador online para personalizar los modelos, y conocer anticipos confirmados para 2026, como la S5 Avant.

Con propuestas que combinan lanzamientos, test drives, travesías, tecnología y entretenimiento, las automotrices vuelven a convertir a la Costa Atlántica en un verdadero showroom a cielo abierto, donde los autos también forman parte de la experiencia de verano.

Por el momento, marcas como Stellantis, Renault y Chery, entre otras, también confirmaron su presencia en la Costa, pero aún no adelantaron de qué manera llevarán adelante su actividad durante la temporada 2026. La nota se irá actualizando a medida que las automotrices definan y comuniquen sus acciones para el verano.