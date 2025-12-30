SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de diciembre 2025 - 10:44

China fija un tope de consumo para autos eléctricos y endurece las reglas

El país asiático estrenará el primer estándar obligatorio de eficiencia para vehículos 100% a batería, con límites más estrictos que obligarán a las marcas a optimizar sus modelos.

China modifica el consumo de autos eléctricos a partir de 2026

La norma establece que los autos eléctricos de hasta dos toneladas en orden de marcha no podrán superar un consumo de 15,1 kWh cada 100 kilómetros, y se aplicará a todos los modelos de nueva producción.

Cómo se aplicará el nuevo marco regulatorio en China

El nuevo marco reemplaza a la normativa anterior y reduce los límites permitidos en torno a un 11%. Además, introduce criterios diferenciados según el peso y las características técnicas de cada vehículo, con el objetivo de orientar el desarrollo tecnológico, la optimización del software y la mejora de sistemas auxiliares.

Según las autoridades chinas, estas exigencias permitirán disminuir el consumo energético y aumentar la autonomía promedio de los autos eléctricos cerca de un 7%, sin necesidad de incorporar baterías de mayor capacidad. La regulación no alcanza a los híbridos enchufables ni a los vehículos de autonomía extendida, que continúan bajo esquemas específicos.

Estas exigencias permitirán disminuir el consumo energético y aumentar la autonomía promedio de los autos eléctricos cerca de un 7%, sin necesidad de incorporar baterías de mayor capacidad.

El cumplimiento del estándar también estará vinculado a los beneficios fiscales: solo los modelos que respeten los nuevos límites podrán acceder a las exenciones del impuesto de matriculación previstas para 2026 y 2027. Esto obligará a los fabricantes a ajustar sus vehículos, ya sea mediante actualizaciones de software o cambios técnicos más profundos.

Para el usuario final, el impacto se traducirá en autos más eficientes, mayor autonomía real y un uso cotidiano optimizado, con menor consumo energético y costos de recarga más bajos.

