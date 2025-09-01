Patentamiento de motos en agosto mostró leve retroceso, pero mantiene fuerte crecimiento anual







Comparado con julio de este año, la baja fue marginal, apenas del 0,1%, ya que en el mes previo se habían registrado 54.599 unidades.

El mercado de motos en la Argentina mantiene el crecimiento anual Noticias Argentinas

La División Motovehículos de ACARA informó que durante agosto de 2025 se patentaron 54.560 motovehículos en todo el país, lo que representa una caída interanual del 0,5% frente a las 54.833 unidades registradas en agosto de 2024.

Cómo está el mercado de motos en la Argentina A pesar de este ligero descenso mensual, el acumulado anual sigue siendo muy positivo: entre enero y agosto se patentaron 415.237 motos, un incremento del 38,9% respecto a los 298.934 vehículos registrados en el mismo período de 2024, mostrando la recuperación sostenida del mercado.

En cuanto a las marcas, Honda continúa al frente del ranking con 10.378 unidades, seguida por Gilera con 7.300 y Motomel con 7.137, que descendió un puesto en comparación con julio. Keller escaló al cuarto lugar con 4.808 unidades, mientras que Zanella quedó quinta con 4.737 unidades.

Entre los modelos más vendidos, la Honda Wave 110 recuperó la cima con 5.327 unidades, desplazando a la Gilera Smash, que se ubicó segunda con 5.121. La Keller KN 110-8 se mantiene tercera con 4.153, mientras que la Motomel B110 sigue en cuarto lugar con 3.614 unidades.

Honda-Wave-110-Gris-Nardo(1) La Honda Wave 110 recuperó la cima con 5.327 unidades. La gran novedad fue el ingreso al top five de la Mondial LD 110 Max, con 1.815 unidades, superando a la Corven Energy 110, que quedó sexta con 1.723 unidades. El mercado de motovehículos sigue mostrando dinamismo, con movimientos interesantes en marcas y modelos que reflejan tanto la competitividad del segmento como la recuperación sostenida de la demanda en la Argentina.

