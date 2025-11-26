Se lanzó la nueva RAM Dakota: la pick up nacional que redefine el segmento mediano Por Leandro Gambetta + Seguir en









Disponible en dos versiones y con motor turbodiésel de 200 CV, el nuevo modelo irrumpe con diseño robusto, alta tecnología, gran capacidad de carga y precios y financiación para el mercado argentino.

La nueva RAM ya está disponible en el país

RAM inició una nueva etapa en el país con la llegada de la nueva Dakota, una pick up mediana de fabricación nacional que combina el ADN de la marca con un enfoque moderno de diseño, confort y capacidades. Con versiones Warlock y Laramie, ambas impulsadas por un motor 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm asociado a una caja automática de 8 velocidades, la Dakota se posiciona como una alternativa sólida tanto para el trabajo como para el uso diario.

En el exterior, la propuesta muestra un estilo robusto con faros Full LED, protección inferior, estribos y portón asistido. La Warlock acentúa su espíritu off-road con piezas en Satin Grey, llantas de 17” y barra RAMBAR®, mientras que la Laramie suma detalles cromados, llantas de 18” y la exclusiva Ram LED Lightbar.

Su capacidad es uno de los puntos fuertes: 1.020 kg de carga, hasta 3.500 kg de remolque y una caja con 1.210 litros de volumen. Con dimensiones equilibradas y despeje de 228 mm, la Dakota incorpora ángulos todo-terreno competitivos y neumáticos específicos según versión.

_55A4589(1) La Dakota se posiciona como una alternativa sólida tanto para el trabajo como para el uso diario. En tecnología, ofrece tracción 4AUTO, 2H y 4L, modos de conducción, cámara 540°, sensores, Smart Key y un interior dominado por una pantalla de 12,3”, instrumental digital de 7”, cargador inalámbrico y tapizados en cuero. A nivel seguridad incorpora 6 airbags, ESC, ABS/EBD y asistencias como ACC, Lane Assist, AEB y detector de punto ciego.

La marca acompaña el lanzamiento con financiación a tasa 0%, créditos UVA y un plan de ahorro 70/30 con adjudicación programada. La garantía es de 5 años o 150.000 km, junto a más de 40 accesorios originales.

Cuánto cuesta la nueva RAM Dakota Ram Dakota Warlock: $69.000.000

Ram Dakota Laramie: $71.000.000