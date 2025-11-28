El mercado automotor anotó su primera baja del año: cayeron 3,6% los patentamientos + Seguir en









Los patentamientos de noviembre alcanzaron 34.905 unidades y registraron la primera caída interanual de 2025. La comparación mensual también mostró un fuerte descenso frente a octubre.

En los primeros once meses del año se inscribieron 587.666 vehículos, un 49,7% más que en igual período de 2024. Cuyo Automotores

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en noviembre se patentaron 34.905 vehículos, un volumen que representa una baja interanual del 3,6%. En el mismo mes del año anterior se habían registrado 36.220 unidades. Frente a octubre, la caída fue aún más marcada: el retroceso llegó al 33,2% respecto de las 52.259 unidades registradas entonces.

cuadro 1 Pese al resultado de noviembre, el desempeño acumulado sigue mostrando un avance significativo. En los primeros once meses del año se inscribieron 587.666 vehículos, un 49,7% más que en igual período de 2024, cuando se contabilizaron 392.450 patentamientos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que las casi 35.000 unidades registradas en noviembre constituyen un número positivo, especialmente considerando que el mes tuvo dos días hábiles menos y que, junto con diciembre, suele ubicarse entre los más flojos del calendario. Señaló además que la actividad en los concesionarios se mantiene firme y que la tendencia se proyecta estable hacia los próximos meses.

cuadro 2 Beato destacó la importancia de avanzar en cuestiones laborales e impositivas y de consolidar líneas de crédito con tasas más accesibles, factores que considera clave para dinamizar al sector. “La rueda sigue girando y queremos que continúe así en 2026, como ocurrió durante todo este año, para poder sostener el crecimiento”, afirmó.