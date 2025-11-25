Murió un motociclista en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

Tragedia en el motociclismo. Lurrique Ferrari falleció el pasado domingo tras un grave accidente en el Hot Wheels Epic Show de Beto Carrero World, en Penha, Brasil.
Un joven motociclista acróbata falleció en Brasil luego de tener un duro choque contra una rampa en un show.
El siniestro ocurrió en la ciudad de Penha, ubicada en el estado de Santa Catarina, ante cientos de espectadores que llenaban las gradas del recinto.
Lurrique Ferrari, de 36 años, ejecutaba una maniobra de alta dificultad sobre su motocicleta cuando perdió el control y terminó golpeando con violencia la cabeza contra una rampa en el circuito del show.
El grave traumatismo craneoencefálico que le provocó la caída fue irreversible, pese a recibir asistencia médica inmediata y ser trasladado a un hospital.
Numerosos videos y testimonios circularon en redes sociales durante las horas posteriores al hecho, reflejando la magnitud del impacto.
La Policía Civil de Penha inició peritajes en el escenario tras el accidente y recopiló registros de las cámaras de vigilancia internas con el propósito de dilucidar las causas que llevaron a la mala ejecución de la acrobacia.
El parque temático Beto Carrero World divulgó un comunicado a través de sus redes sociales. “En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y pasión por su trabajo, y lo extrañaremos profundamente”.
