Qué hacer si el auto se recalienta en ruta: pasos clave para evitar daños graves

Un aumento de temperatura puede provocar fallas costosas en segundos. Cómo actuar correctamente y qué errores evitar ante una situación crítica.

El correcto mantenimiento del auto es clave para estirar su vida útil

Una de las situaciones más delicadas para cualquier conductor es detectar que el indicador de temperatura del motor se dispara mientras se circula en ruta. El sistema de refrigeración está diseñado para mantener el funcionamiento en torno a los 90°C , pero cuando ese equilibrio se rompe, el riesgo de daño mecánico severo es inmediato.

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Si la aguja entra en la zona roja o aparece el testigo de temperatura, cada segundo cuenta . Ignorar la advertencia o intentar continuar el viaje puede derivar en problemas mayores como deformaciones en la tapa de cilindros o fallas estructurales del motor , con costos de reparación muy elevados.

Por eso, actuar con rapidez pero sin maniobras bruscas es clave para proteger el vehículo y la seguridad de los ocupantes .

Ante la primera señal de recalentamiento, lo fundamental es reducir la velocidad de manera progresiva y buscar un lugar seguro para detenerse, ya sea una estación de servicio, banquina amplia o zona de descanso . Nunca se debe frenar de golpe en plena calzada.

Un recurso útil mientras el motor sigue en marcha es activar la calefacción al máximo , ya que ayuda a disipar parte del calor del sistema. Una vez detenido el vehículo, se debe apagar el motor, colocar balizas y abrir el capó para facilitar la ventilación.

Auto aire acondicionado calor Un recurso útil mientras el motor sigue en marcha es activar la calefacción al máximo, ya que ayuda a disipar parte del calor del sistema.

Uno de los errores más comunes —y peligrosos— es intentar abrir el depósito de refrigerante inmediatamente. El sistema trabaja a alta presión y temperatura, por lo que esto puede provocar quemaduras graves por la expulsión de vapor y líquido hirviendo. Lo correcto es esperar al menos 30 minutos antes de intervenir.

Una vez que el motor se enfría, se puede realizar una inspección básica para detectar el problema. Las causas más frecuentes suelen ser pérdidas de líquido por mangueras dañadas, fallas en el electroventilador o un termostato trabado que impide la correcta circulación del refrigerante.

Si no es posible resolver la falla en el lugar, lo más recomendable es no continuar la marcha y solicitar asistencia mecánica. Forzar el funcionamiento en estas condiciones puede agravar el problema y generar daños irreversibles.

En definitiva, conocer cómo reaccionar ante un recalentamiento no solo evita gastos innecesarios, sino que también reduce riesgos en la conducción y ayuda a mantener el vehículo en condiciones seguras.