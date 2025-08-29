Renault renovó el Koleos con motor híbrido y tracción 4WD: cómo es, cuánto vale y qué innovaciones trae

El nuevo SUV se ofrece en versiones híbrida y turboalimentada. Incluye tecnología avanzada, mejoras en seguridad y asistencias de conducción.

Con líneas elegantes y detalles llamativos, el Koleos se presenta como un SUV imponente que combina estilo con una gran presencia en la carretera (Fotos: Renault)

La historia de Renault ( hace poco lanzó el nuevo Kardian ) en Argentina está marcada por la constante evolución de sus productos, y uno de los modelos más emblemáticos de la marca fue el Renault Koleos . Con más de 8.000 unidades vendidas desde su llegada al mercado local en 2009, el Koleos fue un pilar dentro del segmento D-SUV .

Ahora, tras 16 años de presencia en el país, Renault lanza la renovación completa del Koleos, una propuesta que llega con un diseño renovado, nuevas tecnologías y dos versiones innovadoras: la Esprit Alpine con motorización híbrida y la versión Techno 4WD . La preventa exclusiva ya comenzó a través de Renault Store.

La presentación oficial y el test driver se realizó en El Dock Haras, ubicada en el partido de Exaltación de la Cruz, a unos 4 km de la Autovía 6.

El nuevo Renault Koleos incorpora por primera vez una motorización híbrida en su gama local. La versión Esprit Alpine full hybrid E-Tech es el modelo más avanzado, que combina un motor turboalimentado de 1.5 litros con dos motores eléctricos. Con una potencia combinada de 245 CV y un torque de 320 Nm , esta versión híbrida circula hasta un 75% del tiempo en modo eléctrico en entornos urbanos sin necesidad de recarga externa. Con un sistema de batería de 1,64 kWh , el Koleos híbrido representa un paso firme hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética, una de las principales apuestas de Renault bajo el marco de su estrategia global Renault International Game Plan 2027 .

El habitáculo del Koleos se distingue por su diseño moderno, con una pantalla táctil de última generación, volante deportivo y acabados de alta calidad

Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, comentó: "Koleos forma parte de la historia reciente de Renault en Argentina. Esta nueva generación llega para renovar nuestra propuesta en el segmento D SUV con una mirada moderna, tecnológica y alineada a las expectativas de nuestros clientes. Además, se trata del primer modelo de la marca en incorporar una versión full híbrida en el mercado local".

Una versión para los aventureros: el Koleos Techno

Por otro lado, la versión Techno está pensada para quienes buscan un alto desempeño y un espíritu aventurero. Equipado con un motor turboalimentado de 2.0L de 235 CV y 350 Nm de torque, el Koleos Techno se presenta con un sistema de tracción 4WD (tracción integral) para un manejo superior en cualquier terreno. Además, su caja automática de 8 velocidades le permite un manejo suave y eficiente, adaptándose tanto a caminos urbanos como a rutas de mayor dificultad. Esta versión está dirigida a quienes requieren un vehículo con alto rendimiento y seguridad, sobre todo fuera del asfalto.

Renault Koleos 3 El Koleos ofrece una interfaz conectada a través de una app que permite monitorear y controlar diversas funciones del vehículo, destacando su conectividad avanzada

"El nuevo Renault Koleos ostenta una combinación superadora de sofisticación, conectividad, tecnología avanzada y experiencia de manejo", comentó Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, durante la presentación. "Su destacado avance en diseño, tecnología y confort refuerza nuestra ambición de seguir creciendo en el universo SUV".

Diseño exterior e interior: confort y elegancia

El diseño del nuevo Koleos refleja el ADN moderno y premium de Renault. Con una carrocería de 4,78 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,82 metros, el vehículo ofrece una cabina espaciosa y confortable. En el interior, se destacan los materiales de alta calidad, acabados exclusivos y un sistema de iluminación ambiental personalizable, según la versión.

El habitáculo también se distingue por su amplitud, especialmente en la segunda fila de asientos, que ofrece un espacio para las rodillas de hasta 320 mm, uno de los más generosos de su segmento. Además, el baúl tiene una capacidad de 574 litros, que puede ampliarse hasta 1.990 litros con los asientos traseros rebatidos.

Renault Koleos 1 El diseño posterior incluye detalles modernos y una iluminación LED que resalta su carácter robusto y elegante, completando su imagen distintiva

Los ocupantes disfrutan de una experiencia de confort superior con el sistema de climatización de triple zona, asientos calefaccionados y ventilados, un techo panorámico eléctrico y cuatro puertos USB, asegurando que cada viaje sea cómodo y agradable.

Tecnología avanzada para una experiencia conectada

En cuanto a tecnología, el Renault Koleos integra el sistema digital Open'R, compuesto por tres pantallas de 12,3” de alta resolución, lo que brinda una experiencia inmersiva para el conductor y los pasajeros. Además, ofrece integración con Apple CarPlay® y Android Auto®, lo que permite acceder a aplicaciones, música y otras funcionalidades a través del sistema multimedia del vehículo. Entre sus innovaciones tecnológicas se encuentra el control por gestos, que permite ajustar el volumen o las configuraciones sin necesidad de tocar botones. La actualización remota del sistema (FOTA) también garantiza que el software esté siempre al día sin tener que acudir a un concesionario.

La versión Esprit Alpine también se distingue por su sistema de sonido Bose® con 10 altavoces y cancelación activa de ruido, lo que transforma cada trayecto en una experiencia sonora única y envolvente.

Seguridad avanzada: un paso hacia la autonomía

El nuevo Koleos no solo sobresale en diseño y tecnología, sino también en seguridad. El modelo incorpora hasta 29 sistemas de asistencia al conductor (ADAS), que refuerzan su desempeño en seguridad activa. Entre las innovaciones más destacadas se encuentran el sistema de estacionamiento autónomo, capaz de maniobrar en espacios paralelos, perpendiculares o en diagonal, y la conducción autónoma de nivel 2, que asiste al conductor en autopistas, manteniendo el vehículo en su carril, regulando la distancia con el vehículo delantero y facilitando los cambios de carril.

Otro aspecto destacado es la cámara de visión 540°, que ofrece al conductor una vista completa de lo que ocurre alrededor y debajo del vehículo, lo que facilita las maniobras en terrenos difíciles. Además, el sistema de frenado autónomo de emergencia y el asistente de maniobra evasiva aseguran una experiencia de conducción más segura y confiable.

Preventa exclusiva: precios y disponibilidad

La preventa del nuevo Renault Koleos comenzó el 28 de agosto y estará disponible exclusivamente a través de Renault Store, con unidades limitadas. Los precios de preventa son los siguientes:

Esprit Alpine full hybrid E-Tech : disponible a partir de $79.900.000 .

Techno (motor naftero 2.0 turbo): disponible a partir de $74.300.000.

Ambas versiones se ofrecen en diferentes colores, incluyendo opciones exclusivas como el Cobre Mineral para la versión Techno y el Gris Urbano Satinado para el modelo Esprit Alpine.

Acceso y aspiración

Solari puntualizó que se aspira a vender a buena escala a partir del 16 de septiembre, "cuando la gente pueda ir a las agencias, probarlo y elegir bien. Estimamos vender 2.000 autos antes de fin de año y, si todo sale bien y la economía acompaña, pretendemos vender 10.000 vehículos de forma interanual".

Renault Koleos 5 La presentación oficial fue en Exaltación de la Cruz

Por su parte, Sibilla puntualizó que la marca está en un buen momento en Argentina y la región, en países como México y Colombia, donde tiene una fuerte presencia. "Un desafío es volver a ganar mercado y equilibrar las ventas con Europa, para que la proporción sea del 50% y 50% al sumar los otros continentes, con América Latina teniendo un gran porcentaje dentro de esa mitad. De hecho, Renault también tiene una fuerte presencia en Corea del Sur".

Un paso más en la estrategia global

Este lanzamiento no solo marca un nuevo hito para Renault en el segmento de los SUV en Argentina, sino que también se enmarca dentro del Renault International Game Plan 2027, que incluye una inversión de 3.000 millones de euros para el lanzamiento de nuevos modelos fuera de Europa. Además, se prevé el desarrollo de la futura pick-up de media tonelada, que comenzará a fabricarse en la planta de Santa Isabel en 2026.

Pablo Sibilla concluyó: "El lanzamiento del nuevo Koleos reafirma el compromiso de Renault con el futuro del mercado argentino, con productos innovadores que se alinean a las demandas de nuestros clientes y a las tendencias globales del mercado automotriz".