Autos usados: cifras récord de ventas para el mejor septiembre en 30 años

En lo que va de 2025, se comercializaron 1.436.656 vehículos, un 13,84% más que en el mismo período de 2024.

Los autos usados tuvieron un muy buen mes Depositphotos

El mercado de vehículos usados alcanzó cifras récord en septiembre, convirtiéndose en el mejor noveno mes del año desde que existen registros (1995). Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se vendieron 171.364 unidades, lo que representa un crecimiento del 5,45% interanual y una suba del 2,29% respecto de agosto (167.525 unidades).

En lo que va de 2025, se comercializaron 1.436.656 vehículos, un 13,84% más que en el mismo período de 2024. El Volkswagen Gol sigue liderando el ranking con 9.313 operaciones, confirmando su vigencia en el mercado.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, destacó que “septiembre fue el mejor desde que se tiene registro”, y atribuyó este repunte a la estabilidad de precios y la reactivación de la demanda. “Con productos demandados, el mercado mostró su fortaleza”, remarcó.

El interior del país fue protagonista del crecimiento. Las provincias con mayores incrementos fueron Formosa (38,26%), Neuquén (32,64%), Catamarca (28,81%) y Santiago del Estero (27,42%).

De mantenerse esta tendencia, la CCA proyecta cerrar el año con más de 1,8 millones de unidades vendidas, consolidando un 2025 histórico para el segmento.