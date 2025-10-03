La producción de autos creció en septiembre, aunque sigue debajo de 2024







Mientras las ventas internas siguen en alza, las exportaciones enfrentan desafíos para recuperar terreno en los mercados internacionales.

Según ADEFA, las terminales enviaron al exterior 26.429 unidades y comercializaron 54.267 vehículos a concesionarios en septiembre. Foto: as

La industria automotriz fabricó en septiembre 47.108 vehículos, lo que representó una suba de 5,8% frente a agosto pero una caída de 5% en comparación con el mismo mes del año pasado, según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

En materia de exportaciones, las terminales enviaron al exterior 26.429 unidades, con una mejora de 3,6% respecto del mes previo, pero un retroceso de 17,2% en la comparación interanual. Entre enero y septiembre, los despachos sumaron 199.811 vehículos, es decir, 9,1% menos que en igual período de 2024.

El mercado interno mostró un mejor desempeño. En ventas mayoristas, se comercializaron 54.267 unidades en septiembre, lo que significó una mejora de 4,8% frente a agosto y un salto de 22% en relación con un año atrás. En el acumulado de los primeros nueve meses, las entregas a concesionarios totalizaron 455.220 vehículos, lo que implica un fuerte crecimiento de 63,6% frente a las 278.199 unidades registradas en 2024.

Perspectiva anual y desafíos del sector En cuanto a la producción, el sector lleva fabricadas 379.243 unidades en 2025, con un avance de 4,6% frente al mismo período del año pasado.

“El sector continúa manteniendo un balance positivo en lo que va del año. La producción y las ventas locales superan a las de 2024, aunque en el frente externo persisten las dificultades para ampliar exportaciones y acceder a nuevos mercados”, señaló Martín Zuppi, presidente de ADEFA.

El directivo destacó además la necesidad de un trabajo conjunto con el Estado para mejorar la competitividad. “Entre los ejes centrales se destacan la reducción de la carga impositiva en todos los niveles para consolidar un entorno más favorable a la inversión y al desarrollo productivo-exportador”, afirmó.