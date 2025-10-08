Olvidate de los ruidos molestos en tu cocina: el invento que promete transformar el hogar de millones







Xiaomi lanza un dispositivo silencioso y potente que mejora el aire de la cocina y conquista a millones de hogares en todo el mundo.

El purificador inteligente de Xiaomi elimina el humo y el ruido en segundos, marcando un cambio en la rutina diaria de millones de hogares. Pixabay

La innovación tecnológica no se detiene, y esta vez apunta directo al corazón del hogar: la cocina. Pensado para millones de usuarios que buscan practicidad y silencio, el nuevo invento de Xiaomi promete cambiar la manera de cocinar sin invadir el ambiente con ruidos ni humo.

La marca china continúa expandiendo su ecosistema de dispositivos inteligentes con productos cada vez más sorprendentes. Esta vez, apuesta por un aparato que combina eficiencia, diseño minimalista y control total desde el celular, marcando un antes y un después en la experiencia de cocinar.

1003743789425_256177150_864x486 Un nuevo invento de Xiaomi llega para revolucionar la cocina moderna y promete hacer la vida más cómoda a millones de usuarios. Omicrono

Más tecnología y menos ruidos en tu cocina: el invento de Xiaomi que conquistó a millones El Xiaomi Mijia Smoke Purifier S20 redefine el concepto de campana extractora. Este purificador de humo inteligente elimina los olores y el vapor sin necesidad de un sistema de ventilación tradicional, garantizando un ambiente limpio y silencioso incluso durante la cocción más intensa.

El dispositivo utiliza un flujo de aire lineal de 12 m/s para aspirar el humo de manera inmediata. A su vez, incorpora una cortina frontal y paneles laterales que evitan que el humo se escape, logrando una eficiencia de purificación del 95%. Todo esto con un nivel de ruido máximo de apenas 65 decibelios.

Además, cuenta con un sensor PM2.5 que mide en tiempo real la calidad del aire y ajusta la potencia del ventilador según las condiciones del entorno. Su motor de frecuencia variable alcanza hasta 120.000 rpm, ofreciendo potencia industrial con un consumo energético reducido. El invento puede controlarse de forma manual, mediante la aplicación Mijia o por voz gracias al asistente Xiaoai. Con su diseño moderno, su bajo mantenimiento y su facilidad de limpieza, este invento se posiciona como una revolución doméstica que mejora la calidad de vida en la cocina de millones de hogares.

