Repunta el crédito prendario para autos 0km y usados: crecen las operaciones en junio + Agregar ámbito en









Se registraron 33.227 operaciones, equivalentes al 16,3% del total de ventas. La caída interanual se moderó tanto en vehículos nuevos como en los de segunda mano, mientras crece el peso de las financieras de marca.

El mercado de financiamiento automotor mostró recuperación en junio Depositphotos

El mercado de financiamiento automotor comenzó a mostrar signos de recuperación en junio de 2026. Según datos de ACARA, se inscribieron 33.227 prendas, lo que representó el 16,3% del total de patentamientos y transferencias del mes.

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El dato más relevante es la mejora en la comparación interanual. Tanto los vehículos nuevos como los usados venían de mayo con fuertes caídas (-30,6% y -33,7%, respectivamente), pero en junio esas bajas se redujeron de manera significativa a -12,3% en 0 km y -7,2% en usados, marcando un cambio de tendencia.

En el acumulado del año, el financiamiento mantiene una estructura estable: el 72% de las operaciones corresponde a unidades nuevas, mientras que el 28% restante se concentra en usados.

Sube el financiamiento en 0km y cambia el mapa de acreedores El segmento de vehículos nuevos registró 23.285 operaciones financiadas, con un crecimiento del 23,5% respecto de mayo, revirtiendo dos meses consecutivos de caída. Además, la penetración del crédito subió al 49% del total de patentamientos, mostrando una recuperación frente al 43,9% del mes previo.

En cuanto a los canales de financiamiento, se consolida un cambio estructural: las financieras de marca lideran el mercado con el 43%, seguidas muy de cerca por los planes de ahorro (42%), mientras que los bancos reducen su participación al 13%.

En cuanto a los canales de financiamiento, se consolida un cambio estructural: las financieras de marca lideran el mercado con el 43%, seguidas muy de cerca por los planes de ahorro (42%), mientras que los bancos reducen su participación al 13%. Depositphotos Entre las automotrices, Peugeot (74%), Citroën (71%) y Fiat (70%) se destacan por tener la mayor proporción de ventas financiadas, en un contexto donde la mayoría de las marcas logró mejorar su desempeño respecto al año pasado. Por el lado de los usados, se contabilizaron 9.942 operaciones, con una suba mensual del 21,3%, lo que permitió amortiguar la caída interanual. Además, la participación del financiamiento sobre las transferencias creció al 6,4%. En este segmento también se observa una transformación relevante: los bancos perdieron protagonismo, pasando de concentrar el 65% del financiamiento en 2025 al 36% en 2026, mientras ganan terreno las financieras, las propias marcas y otros actores como cooperativas y mutuales. En conjunto, los datos reflejan un mercado que, si bien aún se mantiene por debajo de los niveles del año pasado, comienza a estabilizarse con una mayor diversificación de las herramientas de financiamiento.