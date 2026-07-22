Lanzaron un asistente de salud IA: cómo funciona, qué funciones tiene y cómo pueden acceder los usuarios

La herramienta analiza datos de distintos dispositivos electrónicos para ofrecer recomendaciones personalizadas sobre sueño, actividad física y salud cardiovascular. Sin embargo, la empresa remarcó que la herramienta "no proporcionará asesoramiento médico y no dará recomendaciones de diagnóstico ni tratamiento".

Samsung presentó un nuevo asistente de salud impulsado por inteligencia artificial que busca ofrecer recomendaciones personalizadas a partir de la información recopilada por los dispositivos Galaxy . La herramienta se suma a la creciente competencia entre las grandes tecnológicas por integrar chatbots de IA al seguimiento del bienestar de los usuarios.

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El nuevo Samsung Health Assistant recopila datos de dos dispositivos electrónicos diferentes de la marca - el reloj inteligente o el anillo Galaxy - para generar sugerencias adaptadas a cada persona. Además, la compañía anunció una serie de funciones orientadas al monitoreo cardíaco que se incorporarán a su plataforma Samsung Health.

Las novedades comenzarán a desplegarse el próximo mes en una versión beta , disponible para usuarios que decidan participar del programa de pruebas. El anuncio se realizó un día antes de la presentación oficial de la nueva generación de teléfonos y relojes inteligentes de Samsung .

Con este movimiento, la firma surcoreana ingresa a un segmento cada vez más competitivo. Whoop ya cuenta con un entrenador basado en IA dentro de su plataforma, mientras que Google incorporó una herramienta similar en Fitbit Air. Oura también ofrece funciones equivalentes para sus anillos inteligentes y Apple desarrolla una propuesta propia.

Sin embargo, Samsung sostiene que su estrategia apunta a aprovechar la integración de todo su ecosistema. Según explicó el vicepresidente senior del negocio de salud digital, Hon Pak, el asistente utiliza el motor de datos personalizados de la compañía para combinar información de los dispositivos con otros datos del usuario, como eventos del calendario o viajes programados.

Samsung sostiene que su estrategia apunta a aprovechar la integración de todo su ecosistema.

“Con los dispositivos conectados, esos datos, esa información, acabarán por determinar cómo interactuamos con los usuarios de una manera más contextualizada”, afirmó Pak.

Como ejemplo, el ejecutivo señaló que el sistema podría detectar que las luces inteligentes de Samsung permanecieron encendidas hasta las 23:30, interpretar que el usuario perdió su rutina de relajación y relacionarlo con una peor calidad del sueño. En el futuro, también podrá sugerir ejercicios de respiración antes de reuniones estresantes o adaptar las recomendaciones de descanso cuando detecte viajes entre distintos husos horarios.

El asistente permitirá además consultar cómo se relacionan variables como el sueño, la alimentación y la actividad física para recibir recomendaciones personalizadas. Si un usuario pregunta cómo mejorar la regularidad del sueño, la herramienta analizará registros anteriores y propondrá acciones concretas basadas en sus hábitos.

Sobre el final del comunicado oficial, la empresa detalló una cuestión clave sobre el alcance de su asistente: "Samsung Health Assistant no proporcionará asesoramiento médico y no dará recomendaciones de diagnóstico ni tratamiento".

Para reducir el riesgo de respuestas incorrectas generadas por la IA, la empresa trabaja junto con instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Según Pak, las nuevas funciones también cuentan con medidas de privacidad y seguridad implementadas a nivel de software, hardware y chip.

Las nuevas funciones de Samsung Health

Además del asistente de IA, Samsung anunció nuevas herramientas para ampliar las capacidades de Samsung Health: