Qué vehículos permiten recorrer más kilómetros con un tanque lleno en la Argentina + Agregar ámbito en









La autonomía se convirtió en un factor clave al momento de elegir un 0km. Entre los 10 modelos más vendidos del país hay importantes diferencias, donde las pick ups lideran por capacidad de tanque y los híbridos sobresalen por su eficiencia.

El Yaris Cross es uno de los vehículos más destacados

El precio ya no es el único aspecto que analizan quienes buscan cambiar el auto. Con el combustible representando una parte cada vez más importante del costo de uso, la autonomía pasó a ser uno de los principales criterios de compra, especialmente para quienes viajan con frecuencia o utilizan el vehículo como herramienta de trabajo.

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Sin embargo, recorrer más kilómetros con un tanque lleno no depende únicamente del consumo. La capacidad del depósito también juega un papel determinante, por lo que algunos modelos con motores más gastadores pueden ofrecer una autonomía superior gracias a tanques de mayor tamaño.

Tomando como referencia los 10 vehículos más vendidos del mercado argentino en el primer semestre de 2026, este es el panorama de consumo promedio y autonomía estimada.

Las pick ups dominan, pero los híbridos muestran su eficiencia Las Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok encabezan ampliamente el ranking. Las tres superan los 1.000 kilómetros de autonomía, una ventaja explicada por la combinación de motores turbodiésel eficientes y tanques de 80 litros, ideales para recorrer largas distancias sin detenerse a repostar.

Entre los SUV, la Ford Territory alcanza cerca de 768 kilómetros por carga de combustible. En sus versiones híbridas puede acercarse incluso a los 1.000 kilómetros de autonomía en circulación urbana, aunque ese rendimiento depende de las condiciones de uso y no modifica el orden del ranking.

Entre los SUV, la Ford Territory alcanza cerca de 768 kilómetros por carga de combustible. En sus versiones híbridas puede acercarse incluso a los 1.000 kilómetros de autonomía en circulación urbana, aunque ese rendimiento depende de las condiciones de uso y no modifica el orden del ranking. Uno de los casos más destacados es el Toyota Yaris Cross Hybrid. A pesar de contar con uno de los tanques más pequeños de la comparativa, de apenas 36 litros, logra recorrer alrededor de 720 kilómetros gracias a un consumo cercano a los 20 km/l, convirtiéndose en el modelo más eficiente si se analiza exclusivamente el rendimiento del motor. En el segmento de autos compactos, Peugeot 208, Fiat Cronos y Chevrolet Onix Turbo también exhiben muy buenos registros. Con consumos inferiores a los 15 litros cada 100 kilómetros equivalentes, todos ofrecen autonomías próximas a los 700 kilómetros, una cifra más que suficiente para el uso cotidiano y viajes de media distancia. Por su parte, Chevrolet Tracker y Volkswagen Tera completan la lista con autonomías superiores a los 600 kilómetros, impulsadas por motores de bajo consumo aunque condicionadas por depósitos de combustible más reducidos. En definitiva, la autonomía no depende solamente de cuánto consume un vehículo, sino también de la capacidad de su tanque. Esa combinación explica por qué algunas pick-ups pueden recorrer más de mil kilómetros sin cargar combustible, mientras que modelos híbridos, aunque consumen mucho menos, ofrecen una autonomía similar o inferior debido al menor tamaño de sus depósitos. A la hora de elegir un 0km, evaluar ambos factores resulta fundamental para encontrar el vehículo que mejor se adapte a cada necesidad.