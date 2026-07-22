Alerta por el Súper Niño: gobernadores apuran medidas y preparan cumbre con Karina Milei y Diego Santilli

Provincias norteñas y del Litoral prevén fuertes lluvias y afectación de distintos sectores productivos. Representantes de distintos distritos se reunieron en Misiones para coordinar acciones. Alistan encuentro en Chaco con funcionarios nacionales.

Gobernadores del Norte y del Litoral argentino aceleran fondos y medidas ante la inminente llegada del "Súper Niño", un fenómeno climático que podría conllevar sequías , inundaciones , incendios y olas de calor en simultáneo , y que amenaza con golpear a la producción agropecuaria. Las provincias preparan una cumbre en Chaco a la que asistirían la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), dependiente de los EEUU, estimó que hay un 63% de probabilidades de un Niño “muy fuerte” entre noviembre y enero, lo que podría posicionarse entre los eventos más grandes desde que existen registros históricos estables. "Ya estamos en 'El Niño'", comentó José Luis Stella a Ámbito , climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Ante ese escenario, los mandatarios de las regiones más sensibles se preparan para morigerar los efectos. En la Casa Rosada confirmaron a este medio que la hermana del Presidente y Santilli se reunirán en Chaco con jefes provinciales con el objetivo de planificar medidas conjuntas. Aunque todavía no hay fecha definida, apuntan a que el encuentro se concrete en los primeros días de agosto.

En los distritos ya levantan la guardia. "Esperemos que no sea solo una foto, lo que se necesita son fondos y recursos", comentaron desde una gobernación involucrada. A fines de junio, Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Elías Suárez (Santiago del Estero) se reunieron en Resistencia, con patrocinio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y se comprometieron a acelerar obras hídricas ante el inminente azote del fenómeno.

Este mes, el Ministerio de Seguridad Nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 , una estrategia destinada a reforzar la articulación entre la Nación y las provincias ante el riesgo de inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos

Provincias alistan fondos y medidas por el Súper Niño

En territorio santafesino, Maximiliano Pullaro encabezó el jueves en la capital provincial una reunión del Comité Interministerial Operativo de Emergencias con intendentes, presidentes comunales, comités de cuenca, entidades productivas e instituciones del centro-norte, con el objetivo de analizar medidas en los tres niveles del Estado. Allí se indicó que, desde el 2023 hasta julio de este año, se invirtieron $132.219 millones en más de 400 obras hídricas.

“No se trata de alarmar, sino de ocuparnos. Los informes indican que este fenómeno llegará con mayor o menor intensidad y tenemos que estar preparados, invirtiendo los recursos necesarios y coordinando estratégicamente el trabajo”, afirmó el mandatario radical al cierre de la jornada.

Además, detalló que más del 70% de la red de canales estará en condiciones operativas. También anunció la creación de un fondo de $10.000 millones para asistir a municipios y comunas y destacó las compras centralizadas de insumos para emergencias y el fortalecimiento del equipamiento de Protección Civil, con nuevas embarcaciones, cuatro helicópteros, vehículos 4x4 y personal especialmente capacitado.

Reunión del Comando Conjunto Unificado de Santa Fe.

Paralelamente, el Comando Conjunto Unificado de Santa Fe realiza simulacros y planes de contingencia junto con el Ejército, Bomberos, fuerzas de seguridad y Defensa Civil, entre otras organizaciones, en conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

La provincia de Buenos Aires, en tanto, ya cuenta con un plan de acción propio, dividido en tres ejes: monitoreo hidrometeorológico y coordinación interna, acciones de prevención y de respuesta y medidas estructurales (obras). En territorio bonaerense, el impacto llegaría entre primavera y verano y se traduciría en lluvias intensas.

En ese marco, la gestión de Axel Kicillof constituyó un Comité de Gestión del Riesgo y Emergencia, del que participan distintos ministerios, incluyendo Seguridad, Infraestructura y Servicios Públicos, Ambiente y Educación, entre otros.

"Estamos ante un escenario meteorológico extraordinario. Las decisiones de prevención y preparación comunitaria adoptadas en las próximas semanas serán determinantes para reducir pérdidas materiales y proteger a la población. No se debe esperar a que el fenómeno de El Niño alcance su pico invernal para activar los protocolos de contingencia", precisaron.

Además, rechazaron el abordaje planteado por el Gobierno nacional, ya que "se concentra únicamente en la Cuenca del Plata", lo que consideraron "insuficiente". Asimismo, subrayaron que se enfoca en la respuesta y no en medidas anticipatorias y de prevención.

En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua recibió el martes a autoridades de la AFE y de Parques Nacionales, en el marco del encuentro de la Tercera Mesa de Coordinación Federal que se desarrolla en la provincia y que cuenta con la participación de representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Chaco.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo y todo lo necesario para estar preparados”, sostuvo Passalacqua al referirse tanto al fenómeno El Niño como al riesgo de incendios, aunque se lamentó porque el país no cuenta con un sistema federal de alerta temprana: "Nunca se pudo, con ningún Gobierno, acordar que se cree un sistema que abarque a todo el territorio nacional y es una pena porque es información muy valiosa que permite estar preparados ante escenarios muy complicados".

Recibimos a autoridades de la Agencia Federal de Emergencias y de Parques Nacionales para seguir coordinando acciones frente al fenómeno El Niño y el riesgo de incendios forestales.



Puse a disposición todo el Gabinete provincial para fortalecer la articulación con la Nación, los… pic.twitter.com/zgFvSFqAeW — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) July 21, 2026

El ministro coordinador del Gabinete, Carlos "Kako" Sartori, indicó que los pronósticos anticipan importantes precipitaciones en el sur de Brasil, lo que podría provocar crecidas en el río Uruguay. También se afirmó que, en caso de ser necesario, se restringirá temporalmente el acceso a la Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú, "si el fenómeno así lo requiriera", pese a reconocer que significaría un duro golpe al turismo. Durante agosto, Misiones será sede de un encuentro de los diez gobernadores del Norte Grande.

El correntino Juan Pablo Valdés, en tanto, anunció a principios de mes el desembolso de $210 millones para Bomberos Voluntarios de toda la provincia, en el marco de las medidas ante la llegada del Súper Niño. Valdés anticipó que podrían caer 2.500 milímetros de agua y promovió la creación de un protocolo común para distribuirse entre los distintos municipios. En la capital, el municipio estrenó un nuevo camión desobstructor para despejar canales y desagües.

"Estas acciones adquieren especial relevancia frente a los pronósticos que anticipan un posible impacto del fenómeno climático El Niño durante los próximos meses", señalaron desde la intendencia. Dijeron, además, que por ese motivo se intensifican "las intervenciones preventivas y mantiene un trabajo coordinado con el Gobierno provincial, en el marco de la Junta Provincial de Defensa Civil".

Tareas de desobstrucción de canales y desagotes en la capital de Corrientes.

Por su parte, un informe del gobierno de Chaco, elaborador por la Administración Provincial del Agua (APA), señala que El Niño ya está establecido y tiene una "probabilidad cercana al 100 % de mantenerse durante lo que resta de 2026, con posibilidades de intensificarse entre fines de este año y comienzos de 2027".

El documento advierte que sus efectos se sentirán con mayor fuerza desde fines del invierno y durante la primavera, la época de mayor riesgo hidrometeorológico para el nordeste argentino. Para el distrito, el pronóstico prevé lluvias dentro de los valores normales entre julio y septiembre, aunque no descarta tormentas intensas y precipitaciones concentradas que puedan provocar anegamientos.

También se proyecta una recuperación gradual del caudal del río Paraná durante la primavera, con niveles cercanos a los normales en octubre y superiores al promedio histórico entre noviembre y diciembre. Los especialistas recomiendan reforzar las tareas de prevención, el mantenimiento de los sistemas de drenaje y el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, además de seguir las alertas de los organismos oficiales.