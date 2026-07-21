Qué infracciones pueden dejarte sin licencia de conducir en la Argentina hoy + Agregar ámbito en









Con controles más estrictos durante las vacaciones de invierno, varias faltas graves pueden derivar en la retención del registro e incluso del vehículo.

La licencia de conducir es obligatoria para circular en el país

Durante el receso invernal, los operativos de tránsito se intensifican en rutas y ciudades de todo el país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) refuerza los controles con puestos fijos y móviles, además de operativos sorpresa enfocados en alcoholemia, documentación y conductas peligrosas.

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En este escenario, no todas las infracciones tienen el mismo peso: algunas se resuelven con multas, pero otras pueden implicar la retención inmediata de la licencia de conducir o incluso del vehículo.

Entre las faltas más relevantes se encuentra la alcoholemia positiva, que no solo implica una sanción económica, sino también la inhabilitación para continuar manejando y la retención del registro.

Otra infracción importante es circular sin seguro vigente, una condición obligatoria que, de no cumplirse, puede derivar tanto en la retención de la licencia como del vehículo. Otra infracción importante es circular sin seguro vigente, una condición obligatoria que, de no cumplirse, puede derivar tanto en la retención de la licencia como del vehículo.

Faltas que pueden complicar el viaje También se encuentran situaciones vinculadas a la documentación. No portar la licencia de conducir impide continuar circulando, mientras que la falta de la cédula del vehículo puede derivar directamente en la retención del auto.

A su vez, no contar con la RTO o VTV vigente es otra infracción que puede generar sanciones y, en algunos casos, la retención del registro, aunque esto puede variar según la jurisdicción. Este último punto es clave: las penalizaciones no son iguales en todo el país. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires la falta de VTV implica una multa, pero no necesariamente la retención de la licencia. Controles más estrictos y prevención El endurecimiento de los controles apunta a reducir siniestros viales en una época de alto movimiento turístico. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de viajar con toda la documentación al día y respetar las normas básicas de seguridad. Cumplir con estos requisitos no solo evita sanciones, sino que también garantiza un viaje más seguro para todos los usuarios de la vía pública.