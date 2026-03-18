Se lanza la preventa de la nueva pick up híbrida enchufable en la Argentina + Seguir en









La marca china amplía su presencia local con un modelo que combina potencia, autonomía eléctrica y capacidades off-road en uno de los segmentos más competitivos del mercado.

La nueva pick up de BYD está llegando al país

La automotriz BYD (Build Your Dreams) puso en marcha en la Argentina la preventa de la BYD SHARK DMO, su primera pick up híbrida enchufable en el país. El modelo marca el ingreso de la compañía a un segmento clave y refuerza su estrategia de crecimiento local, tras posicionarse como una de las marcas de vehículos de nuevas energías con mayor expansión en lo que va de 2026.

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Con esta novedad, la firma introduce en el mercado argentino la plataforma DMO (Dual Mode Off-road), una arquitectura pensada para combinar eficiencia energética con alto desempeño, tanto en uso urbano como en condiciones exigentes.

Nueva pick up de BYD: un salto tecnológico en el segmento La BYD SHARK DMO se destaca por ofrecer cifras propias de vehículos de alto rendimiento: entrega hasta 437 CV de potencia y 650 Nm de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos. A su vez, puede recorrer cerca de 100 kilómetros en modo 100% eléctrico, mientras que la autonomía total combinada alcanza los 840 kilómetros.

Este enfoque posiciona al modelo como una alternativa que busca redefinir el concepto tradicional de pick-up mediana en la Argentina, incorporando electrificación sin resignar capacidades de carga, remolque ni desempeño fuera del asfalto.

Tecnología, confort y versatilidad en una sola propuesta El sistema híbrido enchufable de BYD prioriza la tracción eléctrica en la mayoría de las condiciones de manejo, lo que se traduce en una conducción más silenciosa, eficiente y suave. A esto se suma una suspensión independiente en ambos ejes, que mejora el confort y la estabilidad, incluso en terrenos complejos.

En el interior, la pick-up combina robustez con tecnología, con una pantalla rotativa de 12,8 pulgadas y funciones avanzadas como la tecnología VTOL (Vehicle-to-Load), que permite alimentar dispositivos externos directamente desde el vehículo. También incorpora más de 20 asistencias a la conducción y un sistema de cámaras 360° con visión inferior del chasis. BYD Shark 2 El sistema híbrido enchufable de BYD prioriza la tracción eléctrica en la mayoría de las condiciones de manejo, lo que se traduce en una conducción más silenciosa, eficiente y suave. En términos de diseño, la BYD SHARK DMO apuesta por una estética robusta y moderna, con proporciones destacadas dentro del segmento y una distancia entre ejes que favorece el espacio interior y la estabilidad. La preventa ya se encuentra disponible en la red oficial de concesionarios de BYD Argentina, donde los interesados pueden conocer el modelo y realizar reservas. Con este lanzamiento, la marca avanza en su objetivo de llevar la electrificación a todos los segmentos del mercado local, incluyendo uno de los más representativos: el de las pick ups.