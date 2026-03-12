Cuáles son las cinco pick ups más accesibles del mercado: precios y modelos + Seguir en









El segmento de las camionetas medianas mantiene estabilidad en sus listas de precios durante marzo. Con pocas modificaciones respecto de febrero, estos son los modelos más accesibles, separadas por versiones 4x2 y 4x4.

La pick ups continúan en alza en el mercado argentino

El mercado de pick ups sigue siendo uno de los más competitivos y estratégicos de la industria automotriz en la Argentina. Este tipo de vehículos no solo tiene una fuerte presencia en las ventas locales, sino también en la producción regional y en las exportaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante marzo de 2026, la mayoría de las terminales decidió mantener sin cambios los precios respecto del mes anterior. La estrategia busca sostener la demanda en un contexto en el que los patentamientos mostraron una desaceleración frente a enero y también en la comparación interanual.

En este escenario, las camionetas medianas continúan disputando el liderazgo del mercado con una amplia variedad de modelos y versiones. A continuación, el ranking de las pick ups 0 km más baratas, tomando como referencia las variantes de entrada de gama.

Ranking de las cinco pick ups 4x2 más baratas 1. GREAT WALL POER ELITE 4x2

Precio: $33.880.100

2. Fiat Titano Endurance 4x2 Nuevo precio: $39.900.000 3. MAXUS T60 MT 4x2 Precio: $43.840.000 4. Nissan Frontier S MT 4x2 Precio: $47.097.400 5. Chevrolet S10 WT MT 4x2 Precio: $48.596.900 titano.jpg La Fiat Titano acaba de bajar su valor y es una de las más económicas. Ranking de las pick ups 4x4 más baratas 1. GREAT WALL POER ELITE 4x4 Precio: $44.794.890 2. JAC T8 MT 4x4 Precio: $47.813.000 3. Nissan Frontier S MT 4x4 Precio: $52.582.200 4. Fiat Titano Endurance 4x4 Precio: $53.160.000 5. Chevrolet S10 WT MT 4x4 Precio: $55.039.900 Toyota Hilux, una referencia del mercado Dentro del segmento, la Toyota Hilux continúa siendo uno de los modelos más fuertes del mercado local. Según el informe mensual de ACARA, fue el vehículo más vendido de Argentina en febrero de 2026, con 2.212 patentamientos. En el acumulado del año, la pick up suma 5.625 unidades, lo que la mantiene como el modelo más patentado del país, confirmando el peso que tienen las camionetas medianas dentro del mercado automotor argentino.