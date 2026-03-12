SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de marzo 2026 - 14:55

Cuáles son las cinco pick ups más accesibles del mercado: precios y modelos

El segmento de las camionetas medianas mantiene estabilidad en sus listas de precios durante marzo. Con pocas modificaciones respecto de febrero, estos son los modelos más accesibles, separadas por versiones 4x2 y 4x4.

La pick ups continúan en alza en el mercado argentino

La pick ups continúan en alza en el mercado argentino

El mercado de pick ups sigue siendo uno de los más competitivos y estratégicos de la industria automotriz en la Argentina. Este tipo de vehículos no solo tiene una fuerte presencia en las ventas locales, sino también en la producción regional y en las exportaciones.

Durante marzo de 2026, la mayoría de las terminales decidió mantener sin cambios los precios respecto del mes anterior. La estrategia busca sostener la demanda en un contexto en el que los patentamientos mostraron una desaceleración frente a enero y también en la comparación interanual.

Informate más

En este escenario, las camionetas medianas continúan disputando el liderazgo del mercado con una amplia variedad de modelos y versiones. A continuación, el ranking de las pick ups 0 km más baratas, tomando como referencia las variantes de entrada de gama.

Ranking de las cinco pick ups 4x2 más baratas

1. GREAT WALL POER ELITE 4x2

Precio: $33.880.100

2. Fiat Titano Endurance 4x2

Nuevo precio: $39.900.000

3. MAXUS T60 MT 4x2

Precio: $43.840.000

4. Nissan Frontier S MT 4x2

Precio: $47.097.400

5. Chevrolet S10 WT MT 4x2

Precio: $48.596.900

titano.jpg
La Fiat Titano acaba de bajar su valor y es una de las más económicas.

La Fiat Titano acaba de bajar su valor y es una de las más económicas.

Ranking de las pick ups 4x4 más baratas

1. GREAT WALL POER ELITE 4x4

Precio: $44.794.890

2. JAC T8 MT 4x4

Precio: $47.813.000

3. Nissan Frontier S MT 4x4

Precio: $52.582.200

4. Fiat Titano Endurance 4x4

Precio: $53.160.000

5. Chevrolet S10 WT MT 4x4

Precio: $55.039.900

Toyota Hilux, una referencia del mercado

Dentro del segmento, la Toyota Hilux continúa siendo uno de los modelos más fuertes del mercado local. Según el informe mensual de ACARA, fue el vehículo más vendido de Argentina en febrero de 2026, con 2.212 patentamientos.

En el acumulado del año, la pick up suma 5.625 unidades, lo que la mantiene como el modelo más patentado del país, confirmando el peso que tienen las camionetas medianas dentro del mercado automotor argentino.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias