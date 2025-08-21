Stellantis lanzó las nuevas generaciones de dos referentes del segmento de vehículos comerciales livianos







Las actualizaciones de ambos modelos incluyen cambios en el frontal, faros halógenos con luces diurnas, nueva parrilla, paragolpes frontal en negro granulado, ruedas de acero de 16” con neumáticos Nexen 225/75 R16 y nuevos logotipos traseros.

La nueva Peugeot Boxer

Stellantis Argentina presentó las nuevas generaciones de los utilitarios Peugeot Boxer y Citroën Jumper, disponibles en toda la red de concesionarios del país. Ambos modelos cuentan con motor Turbo Diésel 2.2 BlueHDi de 140 CV, torque de 350 Nm y caja manual de seis velocidades.

Están disponibles en dos versiones (L2H2 y L3H2) con volúmenes de carga de 11,5 a 13 m³ y capacidad de entre 1.240 y 1.590 kg. Los precios son $63.850.000 y $68.650.000, respectivamente.

Stellantis lanzó nuevas generaciones de Peugeot Boxer y Citroën Jumper La cabina mantiene la visibilidad frontal y la maniobrabilidad en entornos urbanos, con apertura trasera de puertas a 270°, iluminación LED y múltiples ganchos para asegurar la carga.

El interior cuenta con nuevo panel de instrumentos con pantalla digital TFT de 3,5”, volante multifunción, sistema multimedia con pantalla de 5” y conectividad Bluetooth y USB. Los vehículos incluyen regulador de velocidad, alza cristales eléctricos, cierre centralizado, regulación de espejos y dirección asistida eléctrica.

citroen jumper La garantía es de 2 años sin límite de kilometraje y el mantenimiento se realiza cada 20.000 km o 1 año. En seguridad, incorporan ESC, Cruise Control, sensores de estacionamiento, Cross Wind Assist, Trailer Stability Control, Post Collision Braking y sistema de monitoreo indirecto de presión de neumáticos (iTPMS). La garantía es de 2 años sin límite de kilometraje y el mantenimiento se realiza cada 20.000 km o 1 año.