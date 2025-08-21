El auto más vendido en la Argentina deja de comercializarse en Brasil: ¿qué pasará en nuestro país?







Tanto la variante hatchback como el sedán fueron retirados del sitio oficial de la nación vecina, poniendo fin a su distribución, donde se fabricaba.

El Toyota Yaris, uno de los modelos más vendidos en la Argentina

El Toyota Yaris, uno de los vehículos compactos más exitosos del mercado argentino, y el más vendido en julio pasado según datos compartidos por ACARA, dejó de estar disponible en la oferta de la marca en Brasil. Tanto la variante hatchback como el sedán fueron retirados del sitio oficial, poniendo fin a su comercialización en el país vecino, donde se fabricaba.

La decisión no sorprende: Toyota venía preparando el terreno para el lanzamiento del Yaris Cross, un SUV que debutará en Brasil en octubre y en Argentina un mes después. Con esta estrategia, la automotriz japonesa busca adaptarse al cambio de preferencias de los usuarios, cada vez más inclinados hacia los vehículos utilitarios deportivos.

El Yaris había llegado a la región en 2018 para posicionarse como una opción intermedia: más refinado que el Etios, pero más compacto y accesible que el Corolla. Su diseño de líneas suaves aportaba un estilo particular, aunque al inicio le faltaron tecnologías hoy consideradas básicas, como Android Auto y Apple CarPlay. Aun así, logró captar a muchos clientes que migraron desde el Etios y se mantuvieron fieles a la marca.

Qué pasará con el Toyota Yaris en la Argentina En la Argentina no hay anuncios oficiales sobre su continuidad, pero todo indica que podría seguir los pasos del Etios: permanecer un tiempo más en los concesionarios locales, aunque con fecha de despedida cercana.

Toyota Yaris.jpg En la Argentina no hay anuncios oficiales sobre su continuidad, pero todo indica que podría seguir los pasos del Etios: permanecer un tiempo más en los concesionarios locales, aunque con fecha de despedida cercana. Toyota El Yaris Cross se perfila como su heredero natural, ofreciendo un modelo más moderno, con miras a la electrificación y alineado con la tendencia global que prioriza a los SUV frente a los sedanes y hatchbacks tradicionales.

