Instalan nuevos puntos de carga para abastecer a vehículos eléctricos e híbridos enchufables en el AMBA







BMW oficializó recientemente la colocación de seis puntos de suministro para este tipo de modelos. Además incluye a MINI.

Uno de los puntos de carga de BMW para vehículos eléctricos e híbridos enchufables

En su firme estrategia de promover la apertura de tecnologías de impulsión y desarrollar la electromovilidad en el país, BMW Group Argentina comunicó la instalación de seis puntos de carga para abastecer a vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Ubicados en estratégicas locaciones de las zonas norte y oeste del Gran Buenos Aires y la Costa Atlántica, los cargadores colocados en conjunto con Chargebox complementan al wallbox ya disponible en el estacionamiento del Restaurante Selquet de CABA y pueden ser utilizados por cualquier cliente de esta red de carga.

No obstante, los usuarios de vehículos BMW y MINI eléctricos o híbridos enchufables contarán además con membresías gratuitas de hasta 220kw de carga en la red Chargebox, y todos los propietarios de BMW y MINI podrán acceder a descuentos en la instalación de equipos y productos de esta compañía.

Ya disponibles para su utilización en reconocidos establecimientos como distintas sucursales del restaurante Kansas Grill & Bar, el campo de golf de Cariló, el centro comercial Remeros Plaza de Tigre o el flamante desarrollo inmobiliario y gastronómico Thays Parque Leloir, los cargadores ofrecen potencias de carga de hasta 22kw y son compatibles con cables con conector Tipo 2.

BMW-CARGADOR BMW Group Argentina promueve actualmente una estrategia de apertura de tecnologías con vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos ligeros y a combustión. “Nos enorgullece colaborar con el proceso de electrificación de nuestro mercado poniendo a disposición puntos de carga para nuestros vehículos BMW y MINI. Desarrollados en conjunto con Chargebox, cuya red de carga es las más extensa del país, nos permiten brindar cada vez mejores soluciones para los distintos tipos de propulsiones electrificadas”, resaltó Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina.

BMW Group Argentina promueve actualmente una estrategia de apertura de tecnologías con vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos ligeros y a combustión. Dentro de su gama electrificada destacan en el país modelos como la BMW iX2, 100% eléctrica, o los híbridos enchufables BMW 550e, BMW X1 xDrive25e y el recientemente lanzado BMW M5, que se sumaron en el último tiempo a productos ofrecidos previamente como los BMW 330e y BMW X3 xDrive30e. La lista completa de cargadores instalados por BMW Kansas Pilar Región: Gran Buenos Aires

Localidad: Pilar

Dirección: Ruta Panamericana Ramal Pilar Km 43.5

Potencia: 22 KW Kansas Acassuso Región: Gran Buenos Aires

Localidad: San Isidro

Dirección: Av. del Libertador 15089

Potencia: 22 KW Remeros Plaza Región: Gran Buenos Aires

Localidad: Tigre

Dirección: Av. Sta. María de las Conchas 4711

Potencia: 22 KW Kansas Nordelta Región: Gran Buenos Aires

Localidad: Nordelta

Dirección: Av. Agustín M. García 6550

Potencia: 22 KW Cariló Golf Región: General Madariaga

Localidad: Pinamar

Dirección: Ñandú 964

Potencia: 22 KW Thays Parque Leloir Región: Gran Buenos Aires

Localidad: Parque Leloir

Dirección: Av. Martín Fierro 3361

Potencia: 22 KW